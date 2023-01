Einer von 15 festgenommenen Aktivisten in U-Haft

Nach der Räumung des Fechenheimer Waldes für den Ausbau der A66 in Frankfurt hat die Polizei am Samstag noch einmal Bilanz gezogen. Demnach wurden insgesamt 15 Autobahngegnerinnen und -gegner in Gewahrsam genommen. Ihnen wird unter anderem Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Fünf von ihnen sollten noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Person wurde in Untersuchungshaft genommen, weil sie sich weigerte, ihre Personalien anzugeben. Die übrigen nannten inzwischen ihre Namen und sind wieder in Freiheit. Die Besetzer hatten sich in Baumhäusern verschanzt und versucht, die Räumung und Rodung des Waldes aufzuhalten. Die bundeseigene Autobahn GmbH hatte Anzeige erstattet, weil sich die Besetzerinnen und Besetzer illegal auf der Rodungsfläche aufgehalten hätten. Die GmbH will möglicherweise auch Schadenersatz fordern.