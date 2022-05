Rapsfelder - wie Landwirte auf die Speiseöl-Problematik schauen Tank oder Teller? Rund 40 Prozent der Rapsernte werden laut Hessischem Bauernverband zu Biodiesel oder Speiseöl verarbeitet. Die gute Nachricht: Hessische Bauern gehen in dieser Saison von einer sehr guten Raps-Ernte aus. Mex, das Wirtschaftsmagazin des Hessischen Rundfunks, erklärt, wie sich die vertragliche Situation zwischen Erzeugern und Abnehmern gestaltet, wofür Raps vor allem verarbeitet wird - und schaut, was unterm Strich für Raps-Erzeuger in Zeiten von Inflation und Ukraine-Krieg stehen bleibt: Mehrkosten oder Mehrerlös?