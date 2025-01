Rekordbeschäftigung in Hessen - doch der Boom ebbt ab

Noch nie waren in Hessen so viele Menschen erwerbstätig wie im vergangenen Jahr. Doch die Entwicklung könnte nicht von Dauer sein.

Veröffentlicht am 29.01.25 um 14:57 Uhr

Ob im Homeoffice oder im Büro: 2024 hatten so viele Hessen einen Job wie noch nie.

In Hessen waren im Jahr 2024 insgesamt 3,62 Millionen Personen erwerbstätig und damit 0,5 Prozent oder 17.700 Menschen mehr als im Jahr 2023. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, hat die Zahl der Erwerbstätigen damit einen neuen historischen Höchststand erreicht.

Der Zuwachs in Hessen war den Angaben zufolge etwas höher als im Bundesdurchschnitt: Deutschlandweit nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 0,2 Prozent auf insgesamt 46,08 Millionen Personen im Jahr 2024 zu.

Anstieg verliert an Dynamik

Gleichzeitig habe der Anstieg in Hessen aber deutlich an Dynamik verloren. Nach einem Rückgang von 0,7 Prozent im ersten Corona-Jahr 2020 hätten sich zunächst "Aufholeffekte" gezeigt: Die Zahl der Erwerbstätigen war im Jahr 2021 leicht um 0,3 Prozent und im Jahr 2022 deutlich um 1,6 Prozent gestiegen.

Im Jahr 2023 hatte das Wachstum nur noch 1,0 Prozent betragen und schwächte sich im Jahr 2024 weiter ab. Ein Grund: Im Baugewerbe sind mehr als 3.000 Arbeitsplätze (1,6 Prozent) verloren gegangen, der erste Rückgang seit dem Jahr 2008.

Boom im Dienstleistungsbereich

Die Bereiche im Einzelnen: Mit einem Anteil von 79,7 Prozent war die große Mehrheit aller hessischen Erwerbstätigen 2024 im Dienstleistungsbereich beschäftigt. Ihre Zahl stieg von 2023 auf 2024 um 0,9 Prozent.

Damit habe dieser Bereich maßgeblich zur positiven Entwicklung beigetragen, teilte das Statistische Landesamt mit. Besonders in der Öffentlichen Verwaltung, in Schulen, Kitas und im Gesundheitswesen seien Arbeitsplätze dazu gekommen, insgesamt 1,5 Prozent.

Arbeitsplatzverluste in der Industrie

In der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, in dem 0,8 Prozent aller hessischen Erwerbstätigen im Jahr 2024 beschäftigt waren, stieg die Zahl der Beschäftigten um 1,2 Prozent gegenüber 2023 an.

Das Produzierende Gewerbe, also der Industriesektor, machte den Angaben zufolge 2024 einen Anteil von 19,5 Prozent aller hessischen Erwerbstätigen aus. Hier ging die Zahl im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent zurück - am stärksten im Baugewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe, wo die Erwerbstätigenzahl ebenfalls deutlich um 1,5 Prozent sank.

Hintergrund

Die Ergebnisse basieren den Angaben zufolge auf dem Rechenstand des Statistischen Bundesamts vom Januar 2025. Berechnet wurden sie vom Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" (AK ETR), dem die Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Bundesamt und der Deutsche Städtetag angehören.