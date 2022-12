"Reparaturarbeiten": Einzelne Fernzüge fahren Frankfurter Hauptbahnhof nicht an

Einzelne Fernzüge der Deutschen Bahn halten derzeit nicht am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Einschränkungen bis in die Abendstunden dauern werden.

Wie die Deutsche Bahn am Donnerstagvormittag mitteilte, müssen Reisende auf Verspätungen und Umleitungen rechnen. Betroffen sind demnach einzelne ICEs, ICs und ECs mit planmäßigem Halt am Hauptbahnhof. Die Fernzüge halten stattdessen ersatzweise am Bahnhof Frankfurt-Süd.

Als Grund für die Beeinträchtigungen führte die Deutsche Bahn in ihren Störungsmeldungen "Reparaturarbeiten" an. Weitere Details konnte die Pressestelle des Konzerns auf hr-Nachfrage zunächst nicht mitteilen – etwa, welche und wie viele Fernzüge betroffen sind. Fahrgäste werden gebeten, auf S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen.