Die "rote Post" stolpert über die roten Zahlen: Wegen zu großer Verluste stellt Mainversand noch im September den Betrieb ein. Rund 200 Mitarbeiter haben bereits ihre Jobs verloren.

Als der Frankfurter Briefzusteller Mainversand im Juni einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellte, war die Hoffnung auf eine Fortführung des Betriebs noch groß. Rund drei Monate später steht fest: Eine Zukunft für die rote Alternative zur gelben Post, wie sich der regionale Versanddienstleister selbst bezeichnet, wird es nicht geben.

Wie Mainversand am Dienstag mitteilte, wird der Geschäftsbetrieb zum 15. September eingestellt. Kunden können noch bis zum 14. September ihre Post erwarten, danach bleiben die Briefkästen nach Angaben des Unternehmens leer.

220 Mitarbeiter gekündigt

Trotz intensiver Investorensuche sei es nicht gelungen, die Fortsetzung der Geschäfte zu ermöglichen, teilte Insolvenzverwalterin Julia Kappel-Gnirs mit. Die laufenden Verluste seien einfach zu groß gewesen, um potenzielle Käufer zu überzeugen. Als Grund für die Schieflage nannte die Geschäftsführung den schwierigen Markt zwischen Deutscher Post und privaten Anbietern.

Schweren Herzens, so Geschäftsführer Hans-Peter Petto, habe man den rund 220 Mitarbeitern des Unternehmens in der vergangenen Woche kündigen müssen. Derzeit würden Gespräche mit möglichen neuen Arbeitgebern aus der Branche geführt mit dem Ziel, einige von ihnen in andere Jobs zu bringen. Insgesamt waren seit der Gründung 2016 rund 1.700 Zusteller, darunter viele Externe, für Mainversand unterwegs. "Unsere Leute haben sehr gute Arbeit geleistet. Dafür möchten wir uns bedanken", sagte Petto.

Zustellungen bis nach Limburg

"Als wir vor zwei Jahren an den Start gegangen sind, waren wir sicher, eine zukunftsfähige Alternative (zur Deutschen Post, d. Red.) entwickelt zu haben", sagte Petto. Spezialisiert hatte sich das Unternehmen auf geschäftliche Briefe und Einschreiben. Neben einem Abholservice bot der Mainversand einen Standardbrief für 57 Cent an, bei der Deutschen Post kostet er 70 Cent. Dazu warb der Zusteller mit umweltfreundlichen Zustellwegen.

Genutzt wird der Zustelldienst in Frankfurt, Offenbach und Limburg vor allem von Behörden, Arbeitsagenturen, Krankenhäusern und Schulen. Das Unternehmen bedient nach eigenen Angaben aktuell rund 400 Geschäftskunden und stellt täglich 100.000 Briefe zu. Hinter der Mainversand GmbH stehen die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Fiege Logistik Gruppe.