Rewe-Metzgerei bleibt in Frankfurt

Kurzmeldung Rewe-Metzgerei bleibt in Frankfurt

Die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg bleibt nun doch in Frankfurt und zieht nicht nach Erlensee (Main-Kinzig) um.

Die geplante Zentrale und Produktionsstätte wird nicht errichtet, wie die FAZ am Mittwoch unter Berufung auf das Unternehmen meldete. Das Fleischwerk in Dreieich (Offenbach) bleibe ebenfalls erhalten. Am Frankfurter Standort sind rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Rewe-Tochter hatte 2017 angekündigt, in Erlensee eine Produktionshalle zu errichten. Den betroffenen Kommunen Erlensee und Bruchköbel sei die Absage bis Mittwoch nicht bekannt gewesen.