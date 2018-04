Die zu Rewe gehörende Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg baut in Erlensee bei Hanau eine neue Zentrale. Das Unternehmen will dort zwei bisherige Standorte aus dem Rhein-Main-Gebiet zusammenfassen.

Für die neue Großmetzgerei sei ein 155.000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem ehemaligen Fliegerhorst Erlensee-Langendiebach (Main-Kinzig) erworben worden, teilte Rewe am Freitag mit. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen diesen Standort favorisiert.

Der ehemalige US-Fliegerhorst Langendiebach in Erlensee Bild © Stadt Erlensee

Es folgt nun eine zweijährige Planungszeit. Brandenburg will in Erlensee die bisherigen Standorte Frankfurt und Dreieich zusammenfassen, in denen zusammen 1.370 Mitarbeiter Wurstwaren produzieren. Die Suche nach einem neuen Platz für seine Produktionsstätte hatte das Unternehmen gestartet, weil man am bisherigen Standort in Frankfurt-Fechenheim keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr sah.

Alle Beschäftigten sollen Jobangebote in der neuen Zentrale erhalten, bekräftigte Geschäftsführer Dirk Höfer. Insgesamt hat Wilhelm Brandenburg rund 1.900 Beschäftigte und einen Umsatz von rund 670 Millionen Euro (2017).

Erlensee erfüllt Anforderungen am besten

Im vergangenen Jahr hatte Rewe auch Standorte in Frankfurt, Maintal (Main-Kinzig) und Karben (Wetterau) geprüft. Erlensee erfülle die Anforderungen am besten, erklärte der Handelsriese schon damals. Die 13.000-Einwohner-Stadt im Main-Kinzig-Kreis liegt nord-östlich von Hanau und etwa 25 Kilometer östlich von Frankfurt an der A66.

Frankfurt hatte sich vergeblich bemüht, die Großmetzgerei zu halten. "Wir haben Brandenburg ein erstklassiges Angebot mit einer wunderbaren Fläche gemacht", erklärte die Stadt 2017. Die Metzgerei hätte dort in anderthalb Jahren bauen können. Letztlich habe Brandenburg eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Schade sei die Abwanderung vor allem für die Mitarbeiter. Diese müssten nun weiter zu ihrem neuen Arbeitsplatz fahren.