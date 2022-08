Im S-Bahntunnel in Frankfurt ist eine Weiche kaputt. Züge können nur langsam dort vorbeifahren, weshalb einige Verbindungen ganz gestrichen wurden. Es ist nicht die einzige Störung im S-Bahn-Verkehr.

Eine kaputte Weiche und eine Krankmeldung haben am Dienstag den S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet durcheinander gewirbelt. Die Weichenstörung betrifft ausgerechnet das Nadelöhr im S-Bahn-Tunnel, durch den fast alle Linien fahren. Das dürfte vor allem den abendlichen Pendlerverkehr beeinträchtigen.

Zugausfälle bei S1 und S2

Die Züge können die betreffende Stelle an der Taunusanlage nur mit reduzierter Geschwindigkeit passieren. Deshalb wurden einige Verbindungen der Linien der S1 und S2 gestrichen, um die Situation zu entzerren, wie eine Bahnsprecherin sagte. Diese Linien fahren den Angaben zufolge nur stündlich statt halbstündlich.

Die Fahrten der S6, die wegen einer Großbaustelle in diesen Wochen ohnehin nur zwischen Frankfurt-Süd und Frankfurt-West statt bis Friedberg pendelt, wurden komplett gestrichen. Auf den Linien S3, S4, S5, S8 und S9 kann es zu Verzögerungen kommen. Die Weiche soll in der Nacht zum Mittwoch repariert werden.

Krankmeldung in Stellwerk, Engpass bis zum Wochenende

Im Raum Mainz/Wiesbaden sorgt zudem ein kurzfristiger Personalengpass für Probleme. Wegen einer Krankmeldung konnte ein Stellwerk nicht komplett besetzt werden. Die Züge der S9 verkehren deshalb nur bis Raunheim (Groß-Gerau).

Wer nach Wiesbaden weiterreisen möchte, muss in Raunheim in die S8 umsteigen. Auch hier kann es zu Verzögerungen kommen. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis zum kommenden Wochenende andauern.

Signalstörung in Dietzenbach

In Dietzenbach gab es nach Worten der Sprecherin außerdem am Nachmittag eine Signalstörung. Die Auswirkungen hielten sich allerdings in Grenzen. Die Züge der S2 endeten vorzeitig in Dietzenbach-Mitte, die letzte Station Dietzenbach-Bahnhof wurde nicht mehr angefahren. Wie lange diese Störung anhalten würde, war zunächst nicht absehbar.

