Geschäftsentwicklung Rhön Klinikum erwartet Plus

Der Klinikbetreiber Rhön Klinikum geht für 2023 von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus.

Nach Umsätzen von rund 1,45 Milliarden Euro in 2022 sollen es laut Ankündigung vom Donnerstag 2023 rund 1,5 Milliarden Euro werden. Für das Uniklinikum in Gießen und Marburg hatten sich der Betreiber und das Land Hessen auf ein Investitionsprogramm von 850 Millionen Euro in zehn Jahren geeinigt.