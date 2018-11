Neue Hoffnung für die insolvente Marburger Ionenstrahl-Therapie: Die Rhön-Klinikum AG übernimmt das Therapiezentrum, das einst ein Leuchtturmprojekt der Regierung Koch war - und zwar schon zum 1. Januar 2019.

Das Unternehmen habe sich mit dem bisherigen Mehrheitsgesellschafter, dem Universitätsklinikum Heidelberg, auf die Übernahme seiner Gesellschafteranteile geeinigt, berichtet das Rhön-Klinikum am Freitag in Bad Neustadt an der Saale. Bisher hält das Universitätsklinikum 75,1 Prozent der Anteile an der insolventen Marburger Ionenstrahltherapie-Zentrums (MIT) GmbH.

Weitere Informationen Ionenstrahltherapie Bei der Ionenstrahltherapie werden Tumore mit Kohlen- und Wasserstoffionen beschossen. Diese Ionen können gesundes Gewebe durchdringen, ohne dort Schaden anzurichten. Das ist ein großer Vorteil bei der Behandlung von Tumoren, die tief im Körper sind oder sich in besonders empfindlichen Regionen befinden. Deutschlandweit wird die Ionenstrahltherapie nur in Marburg und Heidelberg angeboten. Ende der weiteren Informationen

Damit würde der Klinik-Konzern zum 1. Januar 2019 zur Alleingesellschafterin. Der Vollzug steht allerdings "unter dem Vorbehalt der üblichen aufschiebenden Bedingungen". Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. "Die Rhön-Klinikum AG wird den Geschäftsbetrieb der MIT GmbH für die kommenden Geschäftsjahre sicherstellen", hieß es in der Mitteilung . Damit könne der Insolvenzantrag noch in diesem Jahr zurückgezogen werden.

Die Betriebsgesellschaft des MIT hatte im September Insolvenz angemeldet. Für den kostendeckenden Betrieb fehlten vier Millionen Euro im Jahr, erläuterte damals der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft.



Die lange Geschichte der Ionenstrahl-Therapie in Marburg

Das Marburger Krebstherapiezentrum war einst ein Leuchtturmprojekt von Ministerpräsident Roland Koch (CDU). Rund 107 Millionen Euro an Steuergeld flossen in das Projekt. Beim Verkauf des zuvor fusionierten Uni-Klinikums Gießen-Marburg an die Rhön-Klinikum AG im Februar 2006 war die Ionenstrahltherapie vertraglich festgeschrieben worden. Doch der neue Eigentümer zeigte zunächst kein Interesse an der Anlage und verkaufte sie für 86 Millionen Euro an den Hersteller Siemens. Der Medizintechnikanbieter betrieb die Anlage danach nur für Forschungszwecke.



Im Jahr 2013 startete die Regierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einen neuen Versuch, die Ionentherapie in Marburg zu retten und setzte das Rhön-Klinikum mit Strafzahlungen unter Druck. Im Oktober 2015 nahm das MIT dann tatsächlich seinen Betrieb auf. Die Betreibergesellschaft wollte dort mehr als 700 Patienten im Jahr bestrahlen.

Zuletzt schien das Therapiezentrum auf gutem Weg. Waren bis Ende 2016 rund 170 Tumorpatienten behandelt worden, waren es 2017 schon 284 Menschen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.11.2018, 19.30 Uhr