Deutsche Bahn (DB) und Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) planen ab 2023 ein Angebot mit autonomen Fahrzeugen.

Die fahrerlosen Shuttles sollen testweise in Darmstadt und im Kreis Offenbach eingesetzt werden, wie DB und RMV am Montag mitteilten. In beiden Gebieten holten 15 Elektro-Shuttles Fahrgäste auf Abruf ab. Anfangs säßen zur Sicherheit noch Fahrer am Steuer. Die Shuttles sollen normales Tempo fahren. Das Angebot soll insbesondere am Stadtrand und auf dem Land Lücken zwischen Haustür und Bahnhof schließen.