Günstige RMV-Jobtickets gibt es nur für Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, doch auch kleinere Firmen konnten bisher über einen Zwischenhändler zum Zug kommen. Den hat der Verbund nun ausgebootet.

Die Idee von Moritz Neppe und Marco Weihert war so simpel wie genial und eröffnete auch Mitarbeitern kleiner Unternehmen die Vorteile des RMV-Jobtickets: Die beiden Gründer sammelten über ihr Portal mein-jobticket.de Bestellungen und bündelten sie.

Denn nach den Regularien des Rhein-Main-Verkehrsverbundes muss eine Firma mindestens 51 Mitarbeiter haben, um die günstigen Tickets beantragen zu können. Diese Grenze umgingen Neppe und Weihert, indem sie als Zwischenhändler auftraten. Dagegen hatte der RMV lange Zeit nichts einzuwenden: 2016 schloss er einen Rahmenvertrag mit deren Firma StartupSupporters GmbH.

Fristlose Kündigung durch den RMV

Doch die Zusammenarbeit hat nun ein jähes Ende. Man sei vom RMV gezwungen worden, alle Verträge mit den Kunden zu kündigen, heißt es in einem Brief, in dem Neppe und Weihert vor wenigen Tagen informierten. Von März an könnten keine weiteren Jobtickets ausgegeben werden. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

Öffentlich wollen sich die beiden Geschäftsführer nicht äußern, um womöglich doch noch eine Lösung mit dem RMV zu finden. Aus dem Schreiben an ihre Kunden geht aber hervor, dass der Konflikt wohl schon länger schwelt. Es ist die Rede von Unstimmigkeiten mit der Fachabteilung im RMV, ein Dialog sei mehrfach abgeblockt worden.

Man habe versucht, über den Aufsichtsrat des RMV einen Kontakt zur Geschäftsführung herzustellen. Daraufhin sei es zu der Kündigung gekommen, heißt es in dem Brief weiter.

RMV beklagt fehlende Transparenz

Auf Nachfrage bestätigt ein RMV-Sprecher gegenüber hessenschau.de, dass man die Kooperation beendet habe. Grundsätzlich spreche nichts gegen das Prinzip des Portals, aber: "Leider wurden im vorliegenden Fall an verschiedenen Stellen die Grundlagen der Zusammenarbeit nicht eingehalten und ohne unsere Kenntnis an Firmen JobTickets zu mit uns nicht abgestimmten Konditionen abgegeben."

Man habe versucht, Transparenz über das Geschäftsgebaren der StartupSupporters GmbH zu erlangen, doch das sei auch nach mehreren Monaten und trotz mehrfacher schriftlicher Aufforderung erfolglos geblieben. Daher habe man sich zur Kündigung gezwungen gesehen.

Alternativen für Kunden

Wen welche Schuld an diesem Konflikt trifft, dürfte den betroffenen Kunden egal sein. Rund 60 Unternehmen haben zuletzt ihre Jobtickets über den den Zwischenhändler bezogen, darunter Einzelhändler, Hotels und Start-ups. Neppe und Weihert bemühen sich um eine Alternative für ihre Kunden. Man wolle ihnen ein ähnliches, rabattiertes Fahrkartenabonnement anbieten. stellen sie in Aussicht.

Weitere Informationen RMV-Jobticket Firmen können die Jobtickets über den RMV mit großen Preisnachlässen gegenüber Monats- oder Jahreskarten kaufen. Ihre Mitarbeiter kommen so günstig zur Arbeit und können das Ticket auch in ihrer Freizeit nutzen. Außerdem sind diese Tickets seit Anfang des Jahres steuerfrei. Ende der weiteren Informationen

Auch der RMV will direkt auf die Kunden des Portals zugehen. "Kleineren Firmen steht weiterhin die Möglichkeit offen, mit anderen Firmen zu kooperieren, um die Mindestanzahl von Mitarbeiter/innen zu erreichen. Die Mitarbeiter des RMV stehen hier beratend zur Verfügung", sagte ein Sprecher. Man werde sich um Lösungen bemühen, um negative Auswirkungen für die Firmen und deren Mitarbeiter zu verhindern.