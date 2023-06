Fahrgäste im Rhein-Main-Gebiet müssen sich auf deutlich höhere Ticketpreise für Bus und Bahn einstellen. Der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes hat eine Tariferhöhung um durchschnittlich 8,2 Prozent beschlossen.

Der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) hat die angekündigte deutliche Tariferhöhung von durchschnittlich 8,2 Prozent zum kommenden Jahreswechsel beschlossen.

Die Änderung betreffe Einzel- und Zeitkarten. Nicht betroffen seien das Deutschlandticket, das Seniorenticket und das Schülerticket.

Gestiegene Energiepreise als Begründung

Der RMV begründet die Preiserhöhung unter anderem mit erheblich gestiegenen Energiekosten. "Bei Preissteigerungen von über 25 Prozent alleine für Energie gehen die Aufwände und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel immer weiter auseinander", sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.

"Auch wenn eine Preiserhöhung um mehr als acht Prozent nicht schön ist, wird damit – wie auch andernorts in Deutschland – wenigstens das bestehende Fahrtenangebot gesichert", so Ringat weiter.

"Hessenpass" für Geringverdienende

Die Folgen der Preiserhöhungen für Menschen mit niedrigem Einkommen sollen abgefedert werden durch die Einführung des "Hessenpass mobil". Damit sollen Menschen, die Bürgergeld, Sozialhilfe oder Wohngeld Plus beziehen sowie Asylbewerbende einen Rabatt für das Deutschlandticket bekommen: Für sie soll das Ticket 31 statt 49 Euro kosten.

Vergangenes Jahr hatte der Verbund seine Tarife anfangs zunächst um durchschnittlich 1,5 Prozent und ab Juli dann um weitere 3,9 Prozent erhöht. Im Januar 2023 waren es erneut durchschnittlich 1,5 Prozent.

Preiserhöhungen schon im Mai angekündigt

RMV-Geschäftsführer Ringat hatte die Preiserhöhungen bereits Ende Mai angekündigt. Im Branchenblatt "NaNa-Brief" hatte er als Gründe dafür nicht nur die gestiegenen Energiepreise genannt.

Es gebe auch verkehrs- und klimapolitisch gewünschte Angebotsausweitungen. Hinzu kämen Unsicherheiten bei der Finanzierung des Deutschlandtickets ab kommendem Jahr.

Linke fordert mehr Geld für Nahverkehr

Die hessische Linke kritisierte bereits vor dem Beschluss der Preiserhöhung am Donnerstag die schwarz-grüne Landesregierung und forderte mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. "Das Land Hessen gibt im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr wenig für den Nahverkehr aus und schiebt den Schwarzen Peter den finanziell ohnehin belasteten Kommunen zu", kritisierte der Linken-Fraktionschef im Landtag, Jan Schalauske.

Die Linke protestierte vor Ort in Frankfurt. Ziel müsse eine weitere Senkung der Fahrpreise sein - "mit dem Ziel Nulltarif", erklärte Schalauske. Linke-Landeschef Jakob Migenda kritisierte, das Rhein-Main-Gebiet habe schon jetzt mit die höchsten Nahverkehrspreise in Deutschland. In Wiesbaden koste eine Einzelfahrt 3,40 Euro und sei teurer als im mehr als zehn Mal so großen Berlin.