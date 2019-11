Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember bekommt Frankfurt eine neue S-Bahn-Station. Darüber hinaus plant der Rhein-Main-Verkehrsverbund jede Menge zusätzliche Verbindungen in Richtung Mannheim und in den Rheingau.

Die Haltestelle Gateway Gardens ist das Prestigeobjekt des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) und Herzstück des neuen Fahrplans, den der RMV am Donnerstag vorgestellt hat. Die neue S-Bahn-Station zwischen dem Frankfurter Stadion und dem Regionalbahnhof des Flughafens wird am 15.Dezember in den Regelbetrieb übernommen.

"Durch die neue Station kommen Fahrgäste im 15-Minuten-Takt und ohne Umstieg in die Metropolen Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden", verkündete RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Er nannte den fertigstellten Ausbau Teil des "größten Infrastrukturprojekts im RMV-Netz seit Jahrzehnten".

Verkürzung von 30 auf 10 Minuten

Im Gewerbegebiet Gateway Gardens sollen bis zum Jahr 2026 rund 18.000 Menschen arbeiten. Derzeit sind es um die 5.000. Bislang brauchen Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Frankfurter Hauptbahnhof aus etwa 30 Minuten bis zur ehemaligen US-Airbase – Umstieg inklusive. Künftig dauert die direkte Fahrt nur noch 10 Minuten. Im Gegenzug verlängert sich die Fahrzeit zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt auf den Linien S8 und S9 durch den zusätzlichen Stopp um etwa vier Minuten.

Die S-Bahn-Anbindung Gateway Gardens soll im Dezember in Betrieb gehen. Bild © picture-alliance/dpa

Der Bau der neuen Station dauerte vier Jahre und liegt damit im anvisierten Zeitplan. Auch die Kosten von rund 300 Millionen Euro überschritten die ursprünglich veranschlagten 260 Millionen Euro in einem für solche Großprojekte moderaten Maß. RMV-Chef Ringat sprach angesichts dieser Zahlen sogar von einem "Paradebeispiel für eine schnelle Planung und einen schnellen Bau - und von einem Vorbild für alle weiteren Großprojekte".

Mehr S-Bahnen, Züge und Busse

Als weitere Neuerungen im künftigen Fahrplan hob der RMV die höhere Taktung auf zahlreichen Verbindungen hervor. So sollen die S-Bahnen durch den Frankfurter Citytunnel fortan in den Stoßzeiten - von montags bis freitags zwischen 6 und 10 Uhr sowie von 15 bis 20 Uhr - im 15-Minuten-Takt verkehren. Die S6 fährt in den Wochenend-Nächten zudem durchgängig.

Auch die Zugverbindungen werden im neuen Fahrplan expandiert. Die Regionalexpress-Strecke von Frankfurt über Darmstadt nach Mannheim soll stündlich bedient werden, von Darmstadt nach Mannheim geht es sogar im 30-Minuten-Takt. Zügiger kommen ab Mitte Dezember auch die Rheingau-Pendler an ihr Ziel. Sowohl Züge als auch das Busangebot werden erweitert.

Einzelne zusätzliche Fahrten sind zudem von Frankfurt nach Fulda, auf der Dreieich- und der Niddertalbahn sowie zwischen Wiesbaden und Niedernhausen geplant. In den Hauptverkehrszeiten sollen außerdem Busse den Bahnverkehr zwischen Kelkheim, Liederbach (Main-Taunus) und Frankfurt-Höchst entlasten. Schon im laufenden Jahr rechnet Ringat im RMV-Gebiet erstmals mit über 800 Millionen Fahrgästen.

Sendung: hr-iNFO, 14.11.2019, 12.00 Uhr