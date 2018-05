Kurze Bus- oder Bahnfahrten über die Frankfurter Stadtgrenze hinaus werden günstiger. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat neue Preisstufen beschlossen. Der Fahrgastverband Pro Bahn will sich noch nicht so recht freuen.

4,90 Euro für eine kurze Fahrt von Frankfurt-Oberrad nach Offenbach-Marktplatz - das soll bald vorbei sein. Der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) hat am Mittwoch in Frankfurt einstimmig die Einführung so genannter Zwischenpreisstufen beschlossen. Damit werden viele Fahrten bald günstiger.

Tarifgrenzen sorgen für Preissprünge

Denn was die genannte Strecke, die kaum fünf Kilometer beträgt, bislang so teuer macht, ist die Tatsache, dass auf ihr die Grenze einer Tarifzone überquert wird. Die wesentlich längere Fahrt von Frankfurt-Zeilsheim nach Offenbach-Marktplatz schlägt ebenfalls mit 4,90 Euro zu Buche. Fahrgäste kritisieren schon länger dieses Ungleichgewicht.

Dem sollen die Zwischenpreisstufen entgegen wirken. "Ab Januar 2019 gibt es endlich preisgünstigere Fahrkarten für kurze Fahrten über Frankfurts Stadtgrenzen", sagte der RMV-Aufsichtsratsvorsitzende, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Beispiele für die geplanten Tarifänderungen ab Januar 2019 Bild © RMV

So soll die Fahrt von Frankfurt-Oberrad nach Offenbach künftig 3,25 Euro statt wie bisher 4,90 Euro kosten. Das entspricht einem Preisrückgang um 34 Prozent. Von Frankfurt-Höchst nach Liederbach oder Hattersheim fährt man dann für 4,10 Euro und somit um 16 Prozent günstiger.

Fahrgastverband mahnt Übersichtlichkeit an

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen begrüßte in einer ersten Reaktion grundsätzlich die Entscheidung. "Die Sprünge von einer Tarifgruppe zu anderen sind teilweise enorm", sagte ein Sprecher zu hessenschau.de. Er gab aber zu bedenken, dass das System übersichtlich bleiben müsse. "Es muss auch noch ein Fahrgast verstehen, der nicht unbedingt das Fahrschein-Abitur gemacht hat."

Eine endgültige Stellungnahme wolle man erst abgeben, wenn die Tarifarbeitsgruppe alle Details kenne. "Wir müssen das in Ruhe analysieren."

Mit 15 Landkreisen und 11 Städten ist der RMV einer der größten Verkehrsverbünde Deutschlands. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Gesellschaftern des RMV - den beteiligten Kommunen und dem Land Hessen - entsandt.

Sendung: hr-iNFO, 30.05.2018, 20.00 Uhr