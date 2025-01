RMV rechnet mit 2.500 Baustellen in diesem Jahr

Personalmangel und Baustellen - das sorgte im vergangenen Jahr für eine sinkende Zuverlässigkeit beim RMV: Daran wird sich auch im laufenden Jahr wenig ändern. Der Verbund plant mit 2.500 Baustellen.

Veröffentlicht am 23.01.25 um 16:12 Uhr

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen wie noch nie mit dem RMV gefahren. Bild © picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Pendler und Pendlerinnen müssen sich in diesem Jahr auf zahlreiche Fahrplanänderungen, Sperrungen und Umleitungen beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) einstellen.

Wie der RMV am Donnerstag mitteilte, sind für das laufende Jahr 2025 insgesamt rund 2.500 Baustellen im öffentlichen Nahverkehr geplant.

Offenbacher S-Bahntunnel in Ferien gesperrt

Über mehrere Wochen gesperrt sein wird demnach der Offenbacher S-Bahntunnel. Dieser wird laut RVM von der Deutschen Bahn in den Sommer- und Herbstarbeiten für Sanierungsarbeiten gesperrt.

Zwischen dem 7. Juli und dem 15. August sowie dem 6. Oktober und dem 18. Oktober wird der S-Bahn-Verkehr von und nach Offenbach damit abschnittsweise eingestellt werden.

In der Zeit sollen aber Fahrten durch den Frankfurter S-Bahntunnel weiterhin möglich sein, wie der RMV erläuterte. Die Deutsche Bahn äußerte sich auf hr-Anfrage zunächst nicht zur Sperrung des Offenbacher S-Bahntunnels.

Neuer Fahrgast-Rekord in 2024 erzielt

Nach Angaben des RMV nutzten im vergangenen Jahr so viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr im Rhein-Main-Gebiet wie noch nie.

Mit 825 Millionen Fahrgästen im vergangenen Jahr habe man einen neuen Fahrgast-Rekord erzielt, teilte der RMV am Donnerstag mit. Der vorige Rekord hatte bei rund 808 Millionen Passagieren im Jahr 2019 gelegen.

Mehr Fahrten fielen komplett aus

Die Zuverlässigkeit sank dagegen - das heißt mehr Fahrten fielen ganz aus. Laut RMV fanden im vergangenen Jahr 91,1 Prozent der S-Bahn-Fahrten statt, bei Regionalbahnen waren es 90,4 Prozent. Hier lag die Zuverlässigkeitsquote im Vorjahr jeweils noch bei mehr als 95 Prozent.

Bei der Pünktlichkeit blieben die Quoten im vergangenen Jahr auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Jahren. 87,8 Prozent der S-Bahnen im RMV-Gebiet waren 2024 demnach pünktlich, bei den Regionalbahnen waren es 84,7 Prozent.

Das Problem sieht der Verbund in der massiven Unterbesetzung von Stellwerken. "Im Grunde 20 von 100 Zügen fahren nicht, weil Personal fehlt", sagte Geschäftsführer Knut Ringat. Auch im laufenden Jahr dürfte das Problem die Fahrgäste weiterhin beschäftigen, denn laut RMV könne sich die Situation erst in Richtung 2026 entspannen. Allein die Mindestausbildungszeit für neues Personal in Stellwerken liegt bei neun Monaten.

Bahnen gelten erst ab einer Verspätung von mehr als sechs Minuten als unpünktlich.

Wasserstoffzüge weiterhin unzuverlässig

Insbesondere der Raum Frankfurt, unter anderem mit den Bahnhöfen Höchst, West und Hauptbahnhof, sei von den Unterbesetzungen betroffen. In der Betriebszentrale Frankfurt seien zeitweise 2024 nur 79 Prozent des Personalbedarfs gedeckt - bundesweit seien es im Schnitt 96 Prozent.

Auf der Problemstrecke Taunusbahn will der Verbund den Betrieb stabilisieren. Geplant war für Dezember 2022 der Start der weltweit größten Flotte mit der umweltfreundlichen Wasserstoff-Technologie im Taunusnetz.

Doch von Anfang an gab es Probleme. Die Bereitstellung der Züge verzögerte sich, dann erwies sich deren Betrieb als unzuverlässig, weil es Probleme mit den Brennstoffzellen gab. Zeitweise musste ein Busverkehr eingerichtet werden.

Ab Ende Januar werden wieder Diesel- statt Wasserstoffzüge eingesetzt.

Deutschlandticket als Jobticket ist "der Renner"

Erfreut zeigt sich der RMV über die Entwicklung beim Deutschlandticket. Die Abozahl stieg auf rund 600.000. Allein in Frankfurt habe mehr als jeder Dritte eines - Werte, die vergleichbar mit den Großstädten München und Berlin seien. Im ländlichen Raum sei jeder Zehnte Inhaber eines Deutschlandticket.

Der Anstieg sei vor allem auf das Deutschland-Semesterticket für Studierende und steigende Job-Ticket-Verträge zurückzuführen. Insbesondere die Deutschland-Ticket-Jobverträge hätten mit 821 eine neue Rekordzahl erreicht.

Das Ticket sei "der Renner", sagte Geschäftsführer Knut Ringat. Der RMV sehe zudem keinen Hinweis auf einen Rückgang von Abozahlen nach der Preissteigerung des Tickets. Seit Anfang des Jahres kostet das Deutschlandticket 58 statt zuvor 49 Euro.