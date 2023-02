Die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet werden immer unpünktlicher: Fast jede achte Bahn war im vergangenen Jahr mindestens sechs Minuten zu spät. Den eigenen Zielen hinkt der RMV damit immer weiter hinterher. An Gründen mangelt es nicht.

Die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sind im vergangenen Jahr so unpünktlich gewesen wie seit Jahren nicht. Im Schnitt lag die Pünktlichkeit bei 87,8 Prozent, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Fast jede achte Bahn erreichte ihr Ziel demnach nicht zur vorgesehenen Zeit.

Die Pünktlichkeit sei "damit niedriger als in den vorangegangenen Jahren und entspricht nicht den Erwartungen des RMV", erklärte eine Sprecherin.

2021 hatte der Wert bei rund 92 Prozent gelegen, 2020 bei rund 94 Prozent. Als verspätet gelten in der Regel Züge, die mindestens sechs Minuten überfällig sind. Der RMV hatte vor der Corona-Pandemie das Pünktlichkeitsziel von 96 Prozent ausgegeben.

Hoher Krankenstand, viele Störungen und Bauarbeiten

Als Gründe für die deutliche Zunahme an Verspätungen gab die Sprecherin einen hohen Krankenstand, unpünktliche Fernverkehrszüge und Infrastrukturstörungen an. Zudem habe es im vergangenen Jahr mehr als 500 baubedingte Fahrplanänderungen im RMV-Gebiet gegeben, die für Einschränkungen und Verspätungen gesorgt hätten.

Hinzu gekommen sei eine deutliche Zahl an Großstörungen wie beispielsweise Zugentgleisungen und ein Brückenschaden bei Frankfurt-Rödelheim. Während der drei Monate des 9-Euro-Tickets habe es viele Verspätungen gegeben, da Fahrgäste Türen blockierten. Auch vermehrte externe Ursachen wie Menschen auf den Gleisen und Notarzteinsätze führte der RMV als Gründe für die Verspätungen auf.

Weitere Ausfälle mit Ankündigung

Auf einige weitere Behinderungen können sich S-Bahnreisende schon jetzt einstellen: Wegen Bauarbeiten will die Bahn in den Osterferien den S-Bahn-Citytunnel und die Strecke nach Bad Vilbel (Wetterau) sperren. Rund 60.000 Fahrgäste nutzen die S6-Strecke nach Angaben des RMV an einem Wochentag. Die S6 soll in Zukunft ihre eigenen Gleise erhalten, die sie sich bisher mit Fernzügen, Regionalexpress und Güterzügen teilt.

Bauarbeiten Osterferien: Bahn sperrt zwei wichtige Strecken in Frankfurt Die Bahn wird in den Osterferien gleich zwei wichtige Strecken in Frankfurt sperren: den S-Bahn-Citytunnel und die Strecke nach Bad Vilbel. Grund sind Bauarbeiten. Reisende müssen mit Behinderungen rechnen. Zum Artikel

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars