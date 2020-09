Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) verschiebt seine turnusgemäße Preiserhöhung um ein halbes Jahr auf Mitte 2021.

So würden all jene entlastet, die von Corona gebeutelt seien, sagte RMV-Aufsichtsratschef, Oberbürgermeister Feldmann (SPD), am Dienstag. Auch Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne) sprach von einem "wichtigen Signal"