Der Lebensmittelhersteller Homann ruft wegen eines Etikettierungsfehlers Hamburger-Sauce zurück.

Das Produkt wurde auch in Geschäften in Hessen verkauft. Einzelne Flaschen der Sauce (450 ml) könnten ein anderes Produkt enthalten, was bei Allergikern zu Problemen führen könnte. Betroffen sind Saucen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.07.2020 und der Chargennummer L10530281.