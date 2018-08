Ryanair steht der größte Pilotenstreik seiner Geschichte bevor: Am Freitag werden auch die deutschen Piloten des Billigfliegers einen Tag lang die Arbeit niederlegen - mitten in der Hauptreisezeit. Auch am Frankfurter Flughafen bleiben die Flieger wohl am Boden.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat in Frankfurt die rund 400 Ryanair-Piloten an den zehn deutschen Basen für Freitag zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Damit dürften auch der Frankfurter Flughafen und der Flughafen Frankfurt Hahn betroffen sein.

Die deutsche Gewerkschaft schließt sich den bereits für Freitag angekündigten Ganztagesstreiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Ryanair steht damit der größte Pilotenstreik in seiner Geschichte bevor - mitten in der Hauptreisezeit.

Ab 3 Uhr sollen die Flieger am Boden bleiben

Auf welche Ausfälle sich die Kunden dabei konkret einrichten müssen, blieb zunächst noch unklar. Der Arbeitskampf beginnt laut VC am Freitag um 3.01 Uhr und endet am Samstag um 2.59 Uhr. Aufgerufen seien "alle festangestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind". Damit seien alle Verbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen. Ryanair selber wollte sich im Laufe des Tages äußern.

Die Airline hat bislang 146 von 2.400 am Freitag geplanten Europaflügen abgesagt. Vor zwei Wochen hatten streikende Flugbegleiter in Spanien, Portugal und Belgien Ryanair gezwungen, innerhalb von zwei Tagen rund 600 Flüge mit zusammen rund 100.000 betroffenen Passagieren abzusagen.

Piloten und Flugbegleiter wollen bessere Gehälter

Die Gewerkschaft verkündete den Streik bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Bild © Roman Warschauer/hr

Die Piloten würden für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen streiken, betonte VC-Präsident Martin Locher am Mittwoch. Ryanair habe in den Verhandlungen jedwede Personalkostenerhöhung kategorisch ausgeschlossen. "Für die nun eingetretene Eskalation trägt allein Ryanair die Verantwortung", sagte Locher.

Beide Berufsgruppen wollen bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen bei der irischen Gesellschaft durchsetzen, die sich jahrzehntelang gegen tarifliche Vereinbarungen gewehrt hatte. Dazu müssen jeweils nationale Tarifverträge abgeschlossen werden, die Gewerkschaften koordinieren sich aber untereinander.

Ryanair müsse sich vom bisherigen Umgang mit ihrem Personal verabschieden, meinte VC-Vize Markus Wahl. "Sie machen jedes Jahr Milliardengewinne, und das Durchschnittsticket kostet um die 40 Euro. Irgendwer muss dafür bezahlen. Das Personal wird es nicht mehr tun."

VC: "Ein halbes Jahr ohne Fortschritte verhandelt"

Ende Juni hatte die Gewerkschaft VC mit den Vorbereitungen für einen möglichen Streik begonnen, nachdem sie mehr als ein halbes Jahr lang ohne nennenswerte Fortschritte mit der Airline verhandelt hatte. Ende Juli hatten die Ryanair-Piloten bei der von der VC durchgeführten Urabstimmung mit 96 Prozent für Streik gestimmt.

Bei den Piloten haben bislang einzig die Iren an vier einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ein Warnstreik der Vereinigung Cockpit in Deutschland blieb im vergangenen Dezember ohne Flugausfälle.

Weitere Informationen Pilotenstreik bei Ryanair - was kann ich jetzt tun? Wo bekomme ich Informationen? Erster Ansprechpartner ist die Fluggesellschaft, bei Pauschalreisen der Reiseveranstalter. Auch der jeweilige Flughafen bietet auf seiner Internetseite ausführliche Informationen über die aktuellen Abflug- und Ankunftszeiten.

Wie finde ich einen Ersatzflug? Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, Sie schnellstmöglich über einen Flugausfall zu informieren und einen zumutbaren Ersatzflug zu finden. Oft versuchen die Airlines, Flugausfälle über ihre Tochtergesellschaften abzufangen, indem sie Passagiere auf diese Airlines umbuchen.

Gibt es eine Entschädigung bei Streik? Grundsätzlich haben Passagiere bei streikbedingten Flugausfällen keinen Anspruch auf Entschädigung. Bei Flugannullierungen, Überbuchungen oder starken Verspätungen haben Passagiere dagegen laut der europaweit geltenden Fluggastrechte-Verordnung ( EG Nr. 261/2004) einen Anspruch auf Entschädigung von bis zu 600 Euro.

Stornieren, Umbuchen, Bahnfahren: Einen streikbedingt gestrichenen Flug kann der Kunde stornieren, er bekommt dann sein Geld zurück. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug. Das kann aber dauern, bis der Streik vorbei ist - und auch länger, da ein Rückstau entstehen kann. Bei annullierten Inlandsflügen können Flugtickets in eine Bahn-Fahrkarte umgewandelt werden. Das geht kostenfrei am Ticketschalter der Fluggesellschaft oder online über die Airline-Buchungsseite. Wer auf eigene Faust eine Bahnfahrkarte kauft, muss aufpassen: Ist die Bahnfahrt teurer als der ursprünglich geplante Flug, bleibt man möglicherweise auf den Zusatzkosten sitzen.

Welche Rechte habe ich bei Verspätungen? Wenn sich der Flug wegen des Streiks verspätet und Sie auf dem Flughafen festsitzen, stehen Ihnen folgende Versorgungsleistungen nach der EU-Richtlinie zu: Bei Flügen bis zu 1.500 Kilometern ab zwei Stunden Wartezeit haben Fluggäste Anspruch auf Betreuungsleistungen - also kostenlose Telefonate, Getränke, Mahlzeiten und gegebenenfalls eine Übernachtung im Hotel. Bei einer Strecke von 1.500 bis 3.500 Kilometern gibt es Unterstützung nach drei Stunden, ab 3.500 Kilometern nach vier Stunden. (Quelle: www.flightright.de ) Ende der weiteren Informationen

