Weil Flugbegleiter in einigen Ländern streiken, hat Ryanair in der kommenden Woche vorsorglich 600 Flüge gestrichen. Möglicherweise wird Frankfurt aber nahezu verschont.

In der kommenden Woche streiken Ryanair-Flugbegleiter in Italien, Belgien, Spanien und Portugal. Vorsorglich hat die Airline für Mittwoch und Donnerstag 600 Flüge gestrichen, die in diesen Ländern starten oder dorthin fliegen. Details zu den streikbedingten Flugausfällen, welche Flughäfen und Städte betroffen sind, will Ryanair allerdings nicht nennen.

"Wir schlüsseln diese Informationen nicht nach einzelnen Märkten oder Flughäfen auf", erklärte Unternehmenssprecher Robin Kiely am Donnerstag.

Frankfurt möglicherweise kaum betroffen

Damit bleibt zunächst unklar, welche Flüge von und nach Deutschland wegen der Flugbegleiterstreiks gestrichen worden sind. Ryanair hat für Mittwoch und Donnerstag in seinem Europanetz jeweils 300 Flüge abgesagt, rund zwölf Prozent des täglichen Angebots.

Laut einer Mitteilung im Kurznachrichtendienst Twitter geht es um täglich 200 Flüge von und nach Spanien sowie je 50 für Portugal und Belgien. In diesen drei Ländern haben die Gewerkschaften die Flugbegleiter bei Ryanair aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das Kabinenpersonal will höhere Löhne und Krankengeld durchsetzen.

Bei Fraport in Frankfurt gibt es bislang keine Informationen darüber, welche Flüge konkret ausfallen. Mit einem großen Chaos rechne man aber nicht, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Der Anteil an Ryanair-Flügen am Gesamtflugverkehr sei in Frankfurt marginal.

Passagiere per Mail und SMS informiert

Ein Großteil der Verbindungen von und nach Frankfurt ist aktuell an den betreffenden Tagen noch buchbar. Lediglich der Donnerstag-Flug von und nach Faro kann nicht mehr geordert werden, ohne jedoch ausgebucht zu sein. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese eine Verbindung nach und Frankfurt entfällt.

Die rund 100.000 Passagiere, die europaweit betroffen sind, hat Ryanair nach eigenen Angaben per Mail oder SMS informiert und ihnen Umbuchungen oder Erstattungen angeboten. Wenn Passagiere keine Nachricht von Ryanair bekommen, können sie erst einmal davon ausgehen, dass ihr Flug stattfindet.

Verdi verhandelt mir Ryanair

Die Flugbegleiter in Deutschland beteiligen sich nicht an dem Ausstand. Ryanair hat am Donnerstag bestätigt, dass mit der Gewerkschaft Verdi Tarifverhandlungen vereinbart wurden. "Verdi wird jetzt die Vertretung aller direkt beschäftigten Kabinencrews sein, die in Ryanair-Flugzeugen in Deutschland arbeiten", erklärte der Billigflieger am Donnerstag. Ziel sei es, zügig zum Abschluss von Tarifverträgen zu kommen.

Verdi hatte am Mittwoch erklärt, die Vereinbarung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen umfasse neben den fest Angestellten auch die Leiharbeitnehmer bei Ryanair. Dazu ist die Airline, die sich nach massiven Personalengpässen im Dezember erstmals zur Anerkennung von Gewerkschaften entschloss, aber offenkundig nicht bereit. Für das Kabinenpersonal in Deutschland führt auch die konkurrierende Flugbegleitergewerkschaft UFO mit Ryanair noch Gespräche, ist aber noch nicht als Verhandlungspartner anerkannt.