Mitten in der Urlaubszeit hat der bislang größte Pilotenstreik bei Ryanair begonnen. In Frankfurt hob am Morgen keine einzige Maschine des Billigfliegers ab. Was die Kunden verärgert, bringt den Betrieb am Flughafen nicht ins Wanken.

Um 3.01 Uhr begann wie angekündigt der historische Streik: Erstmals haben sich Gewerkschaften und Piloten des irischen Billigfliegers Ryanair in mehreren europäischen Ländern zusammengetan, um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter durchzusetzen. Den Ausstand mitten in der Urlaubszeit bekommt auch der Frankfurter Flughafen zu spüren - für allzu großes Durcheinander sorgt er am Freitag aber nicht.

Nach Ende der gesetzlichen Nachtruhe hob keine einzige Ryanair-Maschine von Frankfurt ab. So wird es auch noch eine Weile bleiben: Neun Flüge waren am Morgen gestrichen worden. Später will das Unternehmen die ersten Passagiere mit Crews und Maschinen aus dem Ausland wieder befördern - zum Beispiel nach Barcelona. Im Normalflugplan sind freitags 22 Start vorgesehen.

Geordnete Verhältnisse

Die Gewerkschaft hatte den in Deutschland 24 Stunden dauernden Pilotenausstand frühzeitig angekündigt, das Unternehmen seinen Flugplan vorsorglich zusammengestrichen und allen Kunden kostenloses Umbuchen oder Stornieren angeboten. Entsprechend ruhig ging es morgens im Terminal 2 des Flughafens zu. An Schaltern dort checken Ryanair-Passagiere normalerweise ein.

Verwaiste Check-in Schalter der Fluggesellschaft Ryanair im Terminal 2 des Flughafen Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Flughafenbetreiber Fraport wies am Morgen auf seiner Internetseite nicht einmal auf den Streik hin. So einschneidend er für Piloten und Unternehmen ist - und ärgerlich für die Kunden: Im Betrieb des gesamten Flughafens fällt er anders als frühere Streiks bei der Lufthansa nicht allzu sehr ins Gewicht.

Rund 2.000 Ryanair-Passagiere dürften in Frankfurt am Freitag in jedem Fall betroffen sein. Mehr als 200.000 Fluggäste hat Frankfurt allerdings insgesamt an einem solchen Tag. Den Mini-Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück trifft es auch. Dort waren nur noch sieben Ryanair-Flüge vorgesehen.

Tarifwunsch gegen Billigkonzept

Das Unternehmen hat in den Streikländern Deutschland, Schweden, Irland, Belgien und den Niederlanden von 2.400 geplanten Flügen und 400 gestrichen. Schwerpunkt ist Deutschland, wo die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) 250 Flüge abgesagt wurden. Europaweit könnten rund 55.000 Passagiere betroffen, die allermeisten in Deutschland.

Die Piloten streiken für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Sie verdienen etwa die Hälfte von dem, was ihre Kollegen bei der Lufthansa bekommen. Die VC will bei der irischen Gesellschaft erstmals ein System aus Vergütungs- und Manteltarifvertrag etablieren und zieht dafür andere Fluggesellschaften als Muster heran. Das Unternehmen will keine Vereinbarungen treffen, die sein Niedrigkostenkonzept in Frage stellen würden.

Gewerkschaften und Ryanair beschuldigen sich gegenseitig, die seit rund sechs Monaten laufenden Verhandlungen zu blockieren. Weitere Streiks in der Urlaubszeit hat die VC nicht ausgeschlossen, will sie aber mit einer Frist von 24 Stunden vorher ankündigen. Am Samstag soll der Betrieb laut Ryanair wieder wie gewohnt laufen. Die Pilotengewerkschaft bekräftigte am Freitag: Der akuelle Streik werde nicht verlängert.