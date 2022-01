Nach fünf Jahren ist Schluss: Ryanair kappt seine Verbindungen von Frankfurt. Ende März will die Airline ihre Flieger abziehen. Der Grund für die Entscheidung seien gestiegene Gebühren, so Ryanair.

Die Fluggesellschaft Ryanair gibt ihre Basis am Frankfurter Flughafen auf. Die fünf dort noch stationierten Flugzeuge würden zum 31. März dieses Jahres auf kostengünstigere Flughäfen umverteilt, teilte das irische Unternehmen am Freitag mit. Als Grund nannte die Gesellschaft die zum Jahreswechsel erhöhten Start- und Landegebühren am größten deutschen Flughafen.

Passagiere mit bereits gebuchten Tickets würden in den kommenden Tagen benachrichtigt und erhielten Rückerstattungen. Für die Crews biete Ryanair in seinem stark wachsenden Europa-Netz alternative Arbeitsplätze an.

Seit 2017 in Frankfurt

Damit verlässt Ryanair den Frankfurter Flughafen nach genau fünf Jahren: Erst Ende März 2017 startete die Airline die ersten Flüge von dort. Von Anfangs vier Verbindungen steigerte sie sich auf nun knapp 20.