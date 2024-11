Bahnpendler aufgepasst: Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird ein Teil des S-Bahn-Netzes neu sortiert. Betroffen sind vier Linien im Rhein-Main-Gebiet.

Es sei die größte Änderung im S-Bahn-Netz seit 20 Jahren, kündigt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV ) an. Vier der neun Linien werden umstrukturiert oder erhalten neue Abfahrtszeiten, betroffen sind die S3, S4, S5 und S6. Die neuen Fahrpläne gelten ab 15. Dezember.

Linie S6 wird verlängert

Die größten Veränderungen gibt es bei der S-Bahnlinie S6: Sie wird künftig verlängert und fährt dann von Friedberg über Bad Vilbel und Frankfurt weiter bis nach Langen und Darmstadt. Die Züge verkehren tagsüber alle halbe Stunde, zwischen Groß-Karben und Langen fahren die S-Bahnen zwischen 6 und 20 Uhr alle 15 Minuten.

Zum Fahrplanwechsel öffnet außerdem eine neue Station in Frankfurt-Ginnheim. Sie wurde im Zuge des viergleisigen Ausbaus der S6-Strecke gebaut und soll am 15. Dezember in Betrieb gehen. Von dort soll in Zukunft ein barrierefreier Umstieg zur U-Bahnstation Niddapark möglich sein. Die Arbeiten beginnen jedoch erst nächstes Frühjahr und sollen bis Mitte 2026 dauern.

Linien S3 und S4 kürzer und mit geänderten Zeiten

Die S3 fährt von Bad Soden aus nur noch bis zum Frankfurter Südbahnhof. Auch die Züge der S4 aus Kronberg enden in Frankfurt, weil die S6 den Abschnitt bis nach Langen und Darmstadt übernimmt.

Die Abfahrtszeiten ändern sich auf beiden Linien, der Takt bleibt aber gleich: die Züge fahren alle halbe Stunde, auf dem Abschnitt Niederhöchstadt und Frankfurt besteht weiterhin ein 15-Minuten-Takt. Auf der S4 sollen in den Hauptverkehrszeiten längere Bahnen eingesetzt werden.

Linie S5, RB34 und RB15 zu anderen Zeiten

Bei der S5 bleibt der Linienweg von Friedrichsdorf über Bad Homburg und Oberursel bis zum Frankfurter Südbahnhof unverändert. Die Abfahrtszeiten an den Stationen verschieben sich aber um zehn Minuten.

An die geänderten Abfahrtszeiten bei den S-Bahnen werden auch andere Linien angepasst: die Niddertalbahn RB34 und die Taunusbahn RB15 sollen neue Abfahrts- und Ankunftszeiten bekommen.

Neue Busfahrpläne in Main-Taunus, Hochtaunus und Wetterau

Außerdem ändern sich im Main-Taunus, Hochtaunus und der Wetterau die Fahrpläne auf zahlreichen Buslinien, um einen Umstieg auf die S-Bahnen zu ermöglichen. Neu ist die Linie 365, die stündlich Bad Vilbel und den Bahnhof Bad Homburg direkt miteinander verbindet.

Die Buslinie 259 pendelt künftig zwischen Oberursel, Kronberg, Sulzbach und Höchst. Die Linie 260 fährt von Oberursel über Kronberg und Bad Soden nach Kelkheim. Die Busse der Linie 223 von Idstein über Glashütten nach Königstein werden bis Kronberg verlängert.

Zwischen Bad Soden und Frankfurt-Höchst soll der neue Schnellbus X11 den bisherigen Ersatzverkehr für die Regionalbahnlinie 11 übernehmen. Er fährt jede halbe Stunde und braucht 19 Minuten für die Strecke.