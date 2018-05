Bald können Fahrgäste auch in den S-Bahnen des RMV kostenlos im Internet surfen. Bis Ende 2019 sollen die Züge auf allen Linien mit WLAN ausgestattet sein.

Fahrgäste können in den S-Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) bald kostenlos im Internet surfen. Nach und nach wollen Deutsche Bahn und RMV die insgesamt 191 Züge aller Linien mit WLAN ausstatten. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) schaltete am Mittwoch in Frankfurt symbolisch das Netz im ersten Zug frei.

Bis Ende 2019 soll die fünf Millionen Euro teure Umrüstung abgeschlossen sein. "Die Nutzung von WLAN gehört heute zum Leben dazu wie Wasser aus der Wand", sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat in Frankfurt. "Wenn man das nicht hat, wird man kribbelig."

Umrüstung startet ab Juni

Ab Juni wird dann jeder Zug der turnusgemäß in die Werkstatt kommt, mit WLAN ausgestattet. Zu erkennen seien die mit Internet-Züge an großen Symbolen, die innen und außen aufgeklebt würden. Darin können sich Fahrgäste dann mit ihren Smartphones, Tablets oder Laptops kostenlos ins Netz einwählen.

Über diese Anmeldemaske können sich Fahrgäste künftig in den S-Bahnen ins Internet einwählen. Bild © picture-alliance/dpa

Das Internet werde schnell genug sein, um auch Videos ansehen zu können. Dazu werde noch mit den Mobilfunk-Betreibern verhandelt, damit sie an einigen Stellen nachrüsten, beispielsweise im Tunnel unter Frankfurt, sagte Christian Roth von der Deutschen Bahn.

Auch Fahrkartenautomaten bekommen WLAN

In einigen Bussen und Regionalzügen hat der RMV bereits ein freies WLAN in Betrieb und will es auch hier ausbauen. Ab Sommer sollen auch die Fahrkartenautomaten damit ausgestattet werden, so dass auf jedem Bahnsteig ebenfalls kostenloses Surfen im Internet möglich sein soll.

