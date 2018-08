Fast vier Jahre mussten Pendler mit der mehrfachen Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels leben. Nun rollen die Bahnen wieder. Hat es sich gelohnt? Fragen und Antworten.

Nach fast vier Jahren Bauzeit hat der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt ein neues elektronisches Stellwerk bekommen. Die letzte von mehreren Tunnelsperrungen endete diesen Montag nach sechs Wochen. Um 4.32 Uhr sei die S1 als erste S-Bahn nach der Sperrung durch den Tunnel gefahren, sagte eine Bahnsprecherin am Montagmorgen. Für Fahrgäste waren die Sperrungen wenig erfreulich. Die Bahn verspricht sich aber viel vom Projekt.

Warum war der S-Bahn-Tunnel so lange gesperrt?

Seit fast vier Jahren arbeitet die Deutsche Bahn daran, den Frankfurter S-Bahn-Tunnel mit einem neuen elektronischen Stellwerk (ESTW) auszustatten. Es ersetzt ein 40 Jahre altes Relais-Stellwerk aus der Zeit, als es noch keine Computer und kein Internet gab. Um das neue ESTW zu installieren, wurden im Tunnel 160 Kilometer Kabel verlegt und mehr als 150 Signale erneuert.

Im letzten Schritt mussten noch 620 Tonnen altes Material wie Kabel, Signale und Metallstangen aus dem sechs Kilometer langen Tunnel herausbefördert werden. Zum Vergleich: Ein ICE-Zug mit zwölf Wagen wiegt 800 Tonnen.

Welche Arbeiten standen zuletzt noch aus?

Die Bauarbeiten lagen laut Bahn bis zuletzt im Zeitplan. Um das neue Stellwerk mit anderen Stellwerken abzustimmen, wurde noch neue Software aufgespielt, sagte ein Bahnsprecher. Jetzt muss getestet werden, ob alle Signale funktionieren und alle Sicherungseinrichtungen an ihren Positionen sind. Ab Montag soll dann alles funktionieren. "Jede Technik hat aber Kinderkrankheiten", sagte der Bahnsprecher. Alle denkbaren Probleme seien aber beherrschbar.

Wie lief die Tunnel-Sperrung aus Sicht der Fahrgäste?

In den vergangenen sechs Wochen liefen die Telefone beim Fahrgastverband ProBahn heiß. Die Beschwerden erreichten eine dreistellige Zahl, wie Pressesprecher Thomas Kraft sagte. "So heftig wie in diesem Jahr war es noch nicht."

Zur Tunnelsperrung kamen weitere Baustellen wie der Ausbau der S6 zwischen Frankfurt und Friedberg und die entfallene U-Bahn-Haltestelle Dom/Römer dazu. Verspätete und ausgefallene Züge seien keine Seltenheit gewesen. Hinzu kamen Probleme mit nicht funktionierenden Fahrkartenautomaten, sagte Kraft.

Haben Bahn-Pendler ab Montag wieder völlig freie Fahrt?

Nach der Tunnelsperrung nehmen acht S-Bahnlinien am Frankfurter Hauptbahnhof wieder den Regelbetrieb auf. Durch das neue Stellwerk sollen Züge an einigen Abschnitten mit bis zu 80 statt 60 Stundenkilometern durch den Tunnel fahren können.

170 sogenannte Geschwindigkeitsprüfeinrichtungen wurden dafür an die neuen Brems- und Beschleunigungswege angepasst. Dadurch erarbeiten sich die Linien pro Tunneldurchfahrt eine Zeitersparnis von 15 bis 30 Sekunden. Dieser Puffer ist nach Angaben der Bahn mit Blick auf das unterschiedliche Fahrgastaufkommen an den Stationen Gold wert.

Welche Bauarbeiten stehen als nächstes an?

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Von Montag bis Freitag (10. August) werden noch letzte Anpassungen im Tunnel vorgenommen. Allerdings geschieht dies nur in der Nacht zwischen 1.40 Uhr und 4.20 Uhr. Danach fahren die S-Bahnen am Wochenende wieder die ganze Nacht durch. Auch die S6 zwischen Frankfurt und Friedberg fährt ab Montag wieder zweigleisig.

Die nächste Bauphase an der Strecke wird in die nächste Ferienzeit gelegt, wie ein Bahnsprecher sagte. Außerdem bekommt der bisher eingleisige Homburger Damm zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und der Abzweigung Mainzer Landstraße bis 2021 ein zusätzliches Gleis, damit Züge in beiden Richtungen in den Hauptbahnhof einfahren können. Diese Baustelle habe aber keine Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr.

Sendung: hr-iNFO, 05.08.2018, 06.00 Uhr