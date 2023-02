Wer auf der Zugstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt unterwegs ist, braucht in den kommenden Wochen viel Geduld: Die dort bisher halbstündlich verkehrende S-Bahn fällt bis Ende März aus.

Seit Montag müssen sich einige Pendlerinnen und Pendler auf Behinderungen im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen einstellen: Die S7 wird für rund sieben Wochen nicht mehr zwischen Frankfurt und Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau) fahren. Als Grund nennt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) umfangreiche Arbeiten auf der Riedbahn-Strecke.

Ersatzweise sollen Busse zwischen Frankfurt und Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau) verkehren. Die stündlich fahrenden Ersatzbusse sollen knapp 70 Minuten bis Frankfurt brauchen. Die S-Bahnen fahren normalerweise jede halbe Stunde. Alternativ können Fahrgäste nach RMV-Angaben auch die Züge der RE70 nutzen, die zusätzlich in Groß-Gerau-Dornheim, Walldorf und Zeppelinheim (Neu-Isenburg) halten. Für die Beförderung von Schülern bietet die Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau (LNVG) zusätzliche Busse an.

S-Bahnen so unpünktlich wie seit Jahren nicht

S-Bahnreisende müssen sich schon jetzt auf weitere Behinderungen einstellen: Wegen Bauarbeiten will die Bahn in den Osterferien den S-Bahn-Citytunnel und die Strecke nach Bad Vilbel (Wetterau) sperren. Rund 60.000 Fahrgäste nutzen die S6-Strecke nach Angaben des RMV an einem Wochentag. Die S6 soll in Zukunft ihre eigenen Gleise erhalten, die sie sich bisher mit Fernzügen, Regionalexpress und Güterzügen teilt.

Bauarbeiten Osterferien: Bahn sperrt zwei wichtige Strecken in Frankfurt Die Bahn wird in den Osterferien gleich zwei wichtige Strecken in Frankfurt sperren: den S-Bahn-Citytunnel und die Strecke nach Bad Vilbel. Grund sind Bauarbeiten. Reisende müssen mit Behinderungen rechnen. Zum Artikel

In der vergangenen Woche hatte der RMV in einer Bilanz für das vergangene Jahr Fazit gezogen. Demnach waren die S-Bahnen im vergangenen Jahr so unpünktlich wie seit Jahren nicht.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars