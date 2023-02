Die Fruchtsaftmarke Punica verschwindet aus den Supermarktregalen.

Die Marke werde vollständig vom Markt genommen, teilte der US-Getränkekonzern Pepsico am Dienstag in Neu-Isenburg (Offenbach) mit. Pepsico hatte 2022 die Mehrheit seiner Saftsparte an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Das neue Unternehmen habe entschieden, Punica vom Markt zu nehmen.