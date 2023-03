Salzbachtalbrücke, Schiersteiner Brücke, Riederwaldtunnel 180 Millionen Euro für hessische Autobahn-Bauprojekte

Die bundeseigene Autobahn GmbH investiert in diesem Jahr rund 180 Millionen Euro in das hessische Streckennetz. Der Großteil des Budgets fällt für Erneuerungen und Instandsetzungen von Brücken an. Ende des Jahres soll der Bau des Riederwaldtunnels in Frankfurt beginnen.