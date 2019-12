Dieselfahrverbote auch in Frankfurt? Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entscheidet über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Frankfurt macht sich bereits auf Einschränkungen gefasst.

In dem Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel wird über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Luft entschieden. Beklagt wurde das Land Hessen, weil es für die Luftreinhaltung zuständig ist. Am Ende könnten Fahrverbote für Frankfurt stehen.

Für das Verfahren in Kassel sind zunächst zwei Tage angesetzt. Wenn die Zeit am Dienstag nicht reicht, soll die mündliche Verhandlung am Mittwoch fortgesetzt werden. (9 A 2691/18)

Umwelthilfe in erster Instanz erfolgreich

In erster Instanz war die DUH-Klage für Fahrverbote in Frankfurt erfolgreich. Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden hatte Ende September sogar eine Fahrverbotszone vorgesehen, die sich auf das Gebiet der derzeitigen Umweltzone in Hessens größter Stadt erstrecken könnte. Einen entsprechenden Eilantrag, dieses Verbot vor der endgültigen gerichtlichen Klärung umzusetzen, lehnte der Verwaltungsgerichtshof aber ab.

Mittlerweile hat Frankfurt Schritte für bessere Luft eingeleitet. Dass es zu vorübergehenden und beschränkten Dieselfahrverboten auf einzelnen Straßen kommen könnte, hat die Stadt zuletzt trotzdem nicht ausgeschlossen. Ihrer Ansicht nach braucht es aber kein flächendeckendes Fahrverbot, da zuletzt an einigen Messstellen die gemessenen Schadstoffwerte gesunken seien.

Kurz und knapp: Fragen und Antworten zum möglichen Diesel-Fahrverbot in Frankfurt

Fahrverbote: In Darmstadt gibt es sie bereits

Laut EU-Grenzwert darf im Jahresmittel höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter messbar sein. Vor allem Dieselmotoren werden für die hohen Schadstoffwerte verantwortlich gemacht.

Die Umwelthilfe hatte wegen zu hoher Luftverschmutzung in bundesweit mehr als 30 Städten Klagen eingereicht. Außer Frankfurt waren auch andere hessische Kommunen betroffen: Die landesweit bisher einzigen Fahrverbote gelten auf zwei Straßen in Darmstadt. Wiesbaden konnte dies abwenden, indem die Stadt ein millionenschweres Maßnahmenpaket für sauberere Luft zusagte. Im Fall von Limburg und Offenbach laufen noch Klagen, über die noch nicht entschieden wurde.

Sendung: hr-iNFO, 10.12.2019, 6.00 Uhr