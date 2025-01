Auf der A5 bei Reiskirchen ist auch nach vielen Stunden noch Geduld gefragt. Dort kam es am Mittwoch zu mehreren Unfällen, Diesel lief aus und beschädigte die Fahrbahn. Die Reparaturarbeiten könnten sich noch länger hinziehen.

Unfall am Nachmittag auf der A5 zwischen Reiskirchen und Grünberg in Mittelhessen.

Auf der A5 ziehen sich die Reinigungs- und Fahrbahnarbeiten nach einem Unfall im Kreis Gießen auch am Donnerstagmorgen noch hin.

An der Unfallstelle ist Bio-Diesel in die Fahrbahn gesickert. Diese löse sich nun teilweise ab, so dass wohl neu asphaltiert werden muss, hieß es von der Polizei. Zwei Fahrstreifen bleiben demnach vorerst gesperrt. Am Donnerstagmittag soll ein Gutachter klären, ob zumindest ein weiterer geöffnet werden kann. In jedem Fall sei auch in den kommenden Tagen mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Bis in den späten Mittwochabend hinein war die A5 in Richtung Kassel zwischen Reiskirchen und Grünberg voll gesperrt - insgesamt elf Stunden lang. Gegen 22 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder geöffnet werden.

Bei dem Unfall waren zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Durch den Aufprall wurde er zurück auf die Straße geschleudert, woraufhin zwei weitere Fahrzeuge – ein Lkw und ein Pkw – in den Auflieger des Sattelzugs fuhren.

Weiterer Unfall im Rückstau

Die beiden Lkw kamen auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen, das Auto etwa 100 Meter weiter. Die Fahrer der beiden Lkw kamen nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Etwa 40 Minuten nach dem Zusammenstoß kam es laut Polizei im Stau zu einem weiteren Unfall, an dem ebenfalls mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt.