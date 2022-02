Vor Corona ging es der Messe Frankfurt lange blendend. Doch seit zwei Jahren fallen Veranstaltungen aus, der Umsatz bricht weg. Nun wollen Stadt und Land zur Hilfe eilen, aber es sind noch Fragen offen.

Wenn die Bilanz der Messe Frankfurt für 2021 fertig ist, steht wohl ein Verlust von bis zu 200 Millionen Euro drin. Denn auf dem riesigen Gelände ist es seit der Corona-Pandemie bedenklich still geworden - und geblieben. Sämtliche Veranstaltungen zum Beginn des neuen Jahres sind ausgefallen - von der Heimtextil über Christmasworld und Paperworld bis hin zur Creativworld, mit denen Frankfurt sonst ins neue Messe-Jahr startet.

Und im Frühjahr wird es auch nichts mit der großen Konsumgütermesse Ambiente. Auch die Fashionweek konnte nur extrem eingeschränkt stattfinden. Kein Wunder also, wenn die Messe Frankfurt gerade kaum Umsatz macht, selbst wenn sie im Ausland die eine oder andere Veranstaltung doch mitnehmen konnte.

Hoffnung und Geldbedarf

Finanzchef Jörg Seyffart lässt sich davon nicht beirren. "Wir gehen davon aus, dass wir ab dem zweiten Quartal dieses Jahres wieder in einen normaleren Geschäftsbetrieb gehen können." Die Messe werde zwar sicher mehrere Jahre brauchen, um an die alten Erfolge anzuknüpfen, aber es gebe "klare Rückmeldungen von den Kunden, die sagen, wir wollen unbedingt wieder auf physische Veranstaltungen."

Allerdings ändert das nichts daran, dass die Messe Frankfurt jetzt in einer schwierigen Phase steckt und erstmal Geld braucht - von ihren Gesellschaftern, also der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen. Wie viel das genau sein soll, darüber werde noch verhandelt, aber offenbar steht schon eine Summe von 250 Millionen Euro im Raum.

Bestätigen will das aber im Augenblick niemand, auch nicht Frankfurts Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne). Er spricht nur von einer "nennenswerten Summe", aber schließlich habe man auch schon im Haushalt der Stadt vier Milliarden Euro bereitgestellt, um städtische Gesellschaften im Rahmen der Coronakrise zu unterstützen - wie eben auch die Messe Frankfurt.

Stadt rechnet damit, dass Messe wieder profitabel wird

Damit die Stadt Frankfurt und das Land Hessen der Messe aber Geld zuschießen können, müsste vorher noch geklärt werden, ob solche Zahlungen mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar wären. "Wir gehen davon aus, dass die Prüfung positiv sein wird", sagt der Stadtkämmerer.

Er hält die finanzielle Unterstützung der Messe für wichtig, sie sei profitabel gewesen und werde es auch wieder sein. Außerdem sei sie wichtig für Stadt und Land, denn Studien zeigten, dass etwa 30.000 Arbeitsplätze in der Region an der Messe hängen - und damit auch erhebliche Umsätze und Steuererträge.

IHK: Bund soll Corona-Ausfälle ausgleichen

Einen Grund, warum der Finanzbedarf der Messe Frankfurt so hoch geworden ist, sieht IHK-Präsident Ulrich Caspar darin, dass sie bei den Coronahilfen des Bundes bisher leer ausgegangen ist. Denn diese Hilfen gibt es nur, wenn Messe-Absagen behördlich angeordnet werden.

Doch Bund und Länder entscheiden ihre Coronaregeln meist kurzfristig. Die Messe Frankfurt aber müsse viel früher klären, ob sie ihre Veranstaltungen stattfinden lässt. "Das ist im Interesse von uns allen", sagt der IHK-Präsident. "Und deswegen müssten diese Defizite, die jetzt entstanden sind, aus unserer Sicht von den Coronahilfen abgedeckt werden." Dafür sollte seiner Meinung nach der Bund die erforderlichen Mittel bereitstellen, um der Messegesellschaft in dieser schwierigen Phase zu helfen.

Experte: "Messe ist für die Zukunft gut aufgestellt"

Im Augenblick sind aber ganz offensichtlich Stadt und Land gefordert. Das findet auch Thomas Bauer, BWL-Professor an der Universität Ravensburg. Schließlich sei die Messe Frankfurt in diese Lage gekommen, weil es in der Pandemie ein Veranstaltungsverbot gebe. "Tatsächlich aber ist die Messe Frankfurt in der Struktur der Messen, insbesondere der Fachmessen, sehr gesund, so dass keine strukturellen Probleme des Messeportfolios sondern schlicht die äußeren Rahmenbedingungen die Krise und den Finanzierungsbedarf hervorgerufen haben."

Zwar sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob Messen zur gleichen Größe zurückfinden können wie zuvor, aber vieles spreche dafür. Gerade Fachbesuchern, wie sie die Messe Frankfurt anspreche, sei die persönliche Begegnung wichtig. Und auch wenn die Messe Frankfurt die Internationale Automobilausstellung IAA verloren habe, und ein Teil der Fashionweek nach Berlin zurück gekehrt sei, so sei sie mit Messen wie der Fahrradmesse Eurobike, der Automobilmesse Achema und der Mobiliätsmesse Hypermotion für die Zukunft gut aufgestellt und ihre Existenz nicht gefährdet.

Stadt und Land seien deshalb gut beraten, sie jetzt finanziell zu unterstützen. Nicht nur weil die Messe Frankfurt in guten Zeiten Gewinn abwerfe, sondern eben auch weil sie für Arbeitsplätze und Einnahmen in Stadt und Land sorge.

Weitere Informationen Lange nur bergauf In den Jahren vor der Pandemie ging es für die Messe Frankfurt nur noch bergauf. Bis hin zu einem Rekordumsatz 2019 von 736 Millionen Euro. Im ersten Coronajahr 2020 kam die Messe dann nicht mal mehr auf die Hälfte davon, im vergangenen Jahr hat sich die Summe nochmal halbiert. Statt fortlaufender Gewinne gibt es jetzt Verluste. Ende der weiteren Informationen