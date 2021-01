Zentimeterarbeit an der Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz: Mit einem Schiff und riesigen Flaschenzügen wird das letzte große Teilstück in die Brücke gehievt. Abgeschlossen sind die Arbeiten damit aber noch nicht.

Nach einer Reise auf einem Pontonschiff wird derzeit das letzte große Teilstück in die neue Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden eingepasst. "Wir hoffen, in der Nacht auf Freitag Vollzug melden zu können", sagte Stefan Hodes, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes, am Donnerstagnachmittag auf hr-Anfrage. Bisher laufe alles nach Plan.

Das am hessischen Ufer vormontierte Brückenteil war in dieser Woche auf das Pontonschiff geschoben und in den Mombacher Arm des Rheins nahe Mainz gebracht worden. Rund ein Dutzend Fachkräfte waren dabei im Einsatz.

Flaschenzüge hebt Brückenteil hoch

Die Dimensionen sind gewaltig - denn das letzte von vier großen Brückenteilen für die Autobahn 643 über den Rhein ist mit einem Gewicht von 2.000 Tonnen und einer Länge von 120 Metern nicht gerade ein Leichtgewicht. Um es in Position zu bringen, wurden oben auf der Brücke extra riesige Flaschenzüge montiert.

Mit ihrer Hilfe wird das Brückenteil mit armdicken Stahlseilen schrittweise acht Meter hoch auf das Niveau der Brücke gehievt, bis es in die Lücke passt. Links und rechts gibt es nur zehn Zentimeter Spielraum.

Die aufwendige Aktion zog auch Schaulustige an. Wer nicht vor Ort sein kann, aber live dabei sein will, kann die Arbeit an der Schiersteiner Brücke per Webcamera verfolgen .

In Zukunft sechs Fahrstreifen

Innerhalb von sechs bis acht Wochen soll das neue Brückenteil im Anschluss verschweißt werden. Die Arbeiten am letzten Teilstück hatten schon am Montag begonnen. Die Straßenbauer mussten auf einen ausreichend hohen Wasserstand des Rheins warten.

Die Schiersteiner Brücke soll voraussichtlich bis Ende 2021 fertig werden. Sie gilt als Knotenpunkt im Rhein-Main-Gebiet. Seit November 2017 rollt der Verkehr über die erste neue Teilbrücke über den Rhein.

Beim Übergang vom rheinland-pfälzischen Ufer auf die neue Teilbrücke ist nur Tempo 40 auf den insgesamt vier schmalen Fahrstreifen erlaubt. An der zweiten parallelen Teilbrücke wird noch gebaut. In Zukunft soll die A643 hier sechs Fahrstreifen haben. Insgesamt soll der Bau 216 Millionen Euro kosten.

Die Schiersteiner Brücke wurde in den 1960er Jahren für rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag gebaut, 2012 rollten täglich 90.000 darüber. 2015 hatte die Brücke Schlagzeilen gemacht, als sie nach einem Bauunfall komplett gesperrt werden musste.

