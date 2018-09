Bitte hier abstellen: Fahrradständer am Hauptbahnhof in Frankfurt

Bitte hier abstellen: Fahrradständer am Hauptbahnhof in Frankfurt Bild © ADAC

Der ADAC hat "Bike+Ride"-Parkplätze in deutschen Großstädten untersucht. Das Ergebnis für Frankfurt: unterirdisch.

Frankfurts "Bike+Ride"-Parkplätze haben in einem Test des ADAC miserabel abgeschnitten. Die Hälfte der untersuchten Standorte in der Stadt bewerteten die Tester mit "sehr mangelhaft". Selbst die besten vier Stationen bekamen nur die Note "ausreichend", wie der ADAC am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Unter den zehn Großstädten Deutschlands mit dem meisten Radverkehr landet Frankfurt damit auf dem vorletzten Platz. Nur in Dresden ist das Angebot an Fahrrad-Parkplätzen für Pendler nach Ansicht des ADAC noch schlechter. Hier geht's zu den Ergebnissen der ADAC-Studie .

Beste Bewertung für Station in Frankfurt-Enkheim

Am Frankfurter Hauptbahnhof kritisierten die Experten vor allem, dass dort nur Vorderradhalter für die Fahrräder vorhanden seien. Diese böten jedoch "weder genug Sicherheit vor Beschädigung oder Umfallen der Räder noch vor Dieben". Ausstattung und Kapazität der Anlage sei jedoch gut bis sehr gut. Besonders schlecht schnitten die Parkplätze am Westbahnhof ab, am besten an der Haltestelle im Stadtteil Enkheim. Hier gibt's die Ergebnisse im Detail (pdf) .

"Bike+Ride-Anlagen in Frankfurt haben noch deutlichen Verbesserungsbedarf", sagte der Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen, Wolfgang Herda. Die Anlagen der zehn radverkehrsstärksten Großstädte Deutschlands wurden zwischen September 2017 und Anfang März 2018 getestet. Begutachtet wurden jeweils die Stationen am Hauptbahnhof, an sechs Endhaltestellen und an drei Stationen, an denen sowohl S-Bahnen als auch U- oder Straßenbahnen fahren.

Die Stadt Frankfurt hat bislang nicht auf die ADAC-Studie reagiert. Eine Anfrage von hessenschau.de wollte das Verkehrsdezernat am Nachmittag beantworten.