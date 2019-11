Seit einer Woche streiken die Fahrer privater Busunternehmen - Fortsetzung folgt. Am Montag haben die Fahrer eine Schlichtung abgelehnt, am Dienstag sollen weitere Gespräche mit den Arbeitgebern folgen.

Und es geht weiter: Auch am Dienstag müssen tausende Pendler, Kinder und Jugendliche alternative Fahrmöglichkeiten zur Arbeit und zur Schule suchen. Die Fahrer privater Busunternehmen in Hessen streiken weiter, wie Verdi am Montag mitteilte.

Busfahrer lehnen Schlichtung ab

Nach stundenlangen Beratungen hätten die Busfahrer demnach eine Schlichtung abgelehnt. "Die Kollegen wollen erst weitere Gespräche mit den Arbeitgebern führen, sich ein noch umfassenderes Bild machen", sagte Verdi-Streikleiter Jochen Koppel am Abend. Die Fahrer und die Arbeitgeber hätten für Dienstag weitere Gespräche vereinbart.

"Die Fortführung des Streiks ist erst einmal sehr enttäuschend", sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO), Volker Tuchan, am Montagabend. "Wir haben zu erkennen gegeben, dass wir bereit sind, uns weiter zu bewegen", sagte der LHO-Vertreter, ohne weitere Details der Offerte zu nennen. "Die Gewerkschaft weigert sich aber weiterhin, sich mit der wirtschaftlichen Situation der Betriebe auseinander zu setzen." Belastet würden vor allem die Fahrgäste.

Laut Verdi hätten sich die Arbeitgeber auch am Montag geweigert, über Urlaubsansprüche, Vergütung von fahrplanbedingten Leerzeiten und die Altersversorgung zu sprechen. Erst dann wolle man über eine Schlichtung entscheiden.

Erneut Linien in ganz Hessen betroffen

Der Ausstand ging am Montag weiter. Bereits mit Beginn der Frühschicht sei er gegen 2.30 Uhr wieder angelaufen, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft rechnete für Montag mit einer Beteiligung von etwa 3.100 Männern und Frauen, nachdem die Beteiligung am Wochenende etwas niedriger gewesen war - "weil der reguläre Fahrplanbetrieb am Wochenende ja auch ausgedünnt ist", wie Streikleiter Koppel sagte.

Betroffen waren erneut Städte in ganz Hessen, darunter Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Kassel und Fulda. (Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, welche Verbindungen in welchen Städten und Kreisen wohl ausfallen.)

Busfahrer fordert mehr Geld und Urlaub

Verdi fordert die Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde. Der Urlaub soll auf 30 Tage innerhalb der geforderten 5-Tage-Woche erhöht werden (derzeit sind es 25 Tage). Verdi-Mitglieder sollen zwei zusätzliche Urlaubstage erhalten. Außerdem fordert die Gewerkschaft, fahrplanbedingte Pausen und Wendezeiten komplett zu vergüten.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 25.11.2019, 13 Uhr