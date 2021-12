Im Jahr 2020 hat Hessen rund 15 Millionen Kilo Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittel importiert.

Der größte Lieferant war Belgien mit einem Anteil von 35 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. An zweiter Stelle folgte Polen mit 23 Prozent. Aus Italien kamen 20 Prozent der Einfuhren.