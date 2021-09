In manchen Bundesländern sind sie jetzt sogar verboten: Schottergärten. Sie sind nicht gut fürs Mikroklima, und das hat sich so langsam herumgesprochen. Auch in Hessen gehen einige Städte und Kommunen gegen die sog. Schotterwüsten vor. Und auch diejenigen, die einen Garten oder Vorgarten besitzen, denken jetzt um: renaturieren statt versteinern.