Diese 10 Fälle prangert der Steuerzahlerbund in Hessen an

Kostenexplosion in einem Kasseler Museum, ein Frankfurter Luxus-Botschafter in Berlin oder eine Aussichtsplattform ohne Aussicht: Das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes listet zehn hessische Fälle von Geldverschwendung auf.

24 Millionen Euro für das Tapetenmuseum in Kassel, 19 Millionen Euro für ein verwaistes Ministeriumsgebäude, acht Millionen Euro für eine Flüchtlingsunterkunft ohne Flüchtlinge, 100.000 Euro für einen Frankfurter Botschafter in Berlin oder 70.000 Euro für ein Taubenhaus ohne Tauben: Der Bund der Steuerzahler Hessen (BdSt) bemängelt in seinem am Dienstag vorgestellten Schwarzbuch 2018/2019 insgesamt zehn Fälle von Steuerverschwendung in Hessen.

Teurer Tapetenwechsel in Kassel: Das Land will in der nordhessischen Stadt einen Neubau für ein Tapetenmuseum errichten. Doch aus den im Jahr 2010 zunächst geplanten 11,5 Millionen Euro für ein 2.500 Quadratmeter großes Museum stehen mittlerweile 24,4 Millionen Gesamtkosten für 3.000 Quadratmeter zu Buche. Fertiggestellt werden soll der Neubau 2023. Auf Nachfrage des Steuerzahlerbundes gab das Ministerium für Wissenschaft und Kunst an, die ursprüngliche Annahme der Gesamtkosten habe "auf einem noch undefinierten Neubau auf einer Freifläche auf dem Weinberg" beruht. Konkrete Aussagen zu Kosten-Nutzen-Untersuchungen, prognostizierten Besucherzahlen und Eintrittserlösen blieb das Land auf Anfrage des Steuerzahlerbundes demnach schuldig. Vor diesem Hintergrund sei ein Museumsneubau für über 24 Millionen Euro sowie weiteren Personal- und Betriebskosten nicht zu rechtfertigen, meint der BdST.

In die Sanierungsfalle getappt: Das Land Hessen verkaufte in den Nullerjahren das damalige Gebäude des Hessischen Sozialministerums in Wiesbaden an einen privaten Investor und mietete die Immobilie langfristig zurück. Dabei stimmte das Land zu, als Mieter die Kosten für die Innensanierung zu tragen. Diese explodierten im Landeshaushalt von im Jahr 2015 vorgesehenen drei Millionen Euro auf mittlerweile 19 Millionen Euro. "Als Mieter einer Bruchbude auch noch selbst für deren Sanierung aufkommen müssen? Wer glaubt, dass so etwas keiner mit sich machen lässt, kennt das Land Hessen schlecht", stellt der Steuerzahlerbund lapidar fest. Und: Weil das Ministerium in der Zwischenzeit seinen Sitz verlegte, kommen zusätzlich zu den jährlich 1,75 Millionen Euro für Miete und Betriebskosten des verwaisten Ministeriumsgebäudes auch noch 2,7 Millionen Euro im Jahr für den neuen Standort hinzu.

Auch die Stadt Kassel kommt im diesjährigen Schwarzbuch schlecht weg, weil diese im Jahr 2015 - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung - einen ungünstigen Miet- und Betreibervertrag für eine Flüchtlingsunterkunft abschloss. Das Gebäude war 2017 bezugsfertig, allerdings fehlten dann die Flüchtlinge. So wurde die Unterkunft in 30 separate Mietwohnungen umgebaut. So weit, so gut. Allerdings: Weil vertraglich keine Ausstiegsklauseln festgelegt wurden, muss die Stadt weiterhin die für die Flüchtlingsunterkunft vereinbarten Miet- und Betriebskosten zahlen: monatlich seien das fast 95.000 Euro. Über die Gesamtlaufzeit von 84 Monaten ergebe sich so ein Schaden von acht Millionen Euro für den Steuerzahler, rechnet der BdST vor.

Das Museum Schloss Fechenbach in Dieburg sammelt und zeigt historische Gegenstände der Stadt und der Region. Die Besucher können eine Zeitreise von der Steinzeit bis zum neuzeitlichen Dieburg erleben, römische Funde bestaunen oder wie die alten Römer "zu Tisch liegen". Der Eintritt beträgt regulär drei Euro, ermäßigt 1,5 Euro. Klingt gut, kommt aber offensichtlich nicht so gut an, denn die Besucherzahl sank in den letzten Jahren immer weiter, 2017 erreichte man einen neuen Tiefstand von 1.341 zahlenden Besuchern - weniger als vier pro Tag. Die Stadt muss auf jedes dieser Tickets rund 450 Euro drauflegen, um das Museum am Leben zu halten, rechnet der Steuerzahlerbund vor. So belastet das Museum den Haushalt der Kleinstadt mit rund 600.000 Euro im Jahr. Dies werde sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, sagte Bürgermeister Frank Haus (parteilos) dem Steuerzahlerbund.

Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Mitte) sitzt mit Anwohnern im "Grünen Zimmer". Bild © picture-alliance/dpa

Die Stadt Frankfurt kommt im neuen Schwarzbuch gleich doppelt schlecht weg. Als "überflüssige" Investition bezeichnet der Steuerzahlerbund die sogenannten "Grünen Zimmer". Die sieben mobilen und begrünten Sitzgelegenheiten sollen den von der Hitze geplagten Stadtbewohner und Touristen etwas Abkühlung verschaffen. Dafür hat die Stadt laut Steuerzahlerbund insgesamt 460.000 Euro ausgegeben. Hinzu kommen jährlich 1.800 Euro pro "Zimmer" für den Unterhalt. "Auf derlei PR-Maßnahmen mit mikroskopischer Wirkung hätte man besser verzichtet", urteilt der Steuerzahlerbund angesichts des riesigen Haushaltslochs der Mainmetropole.

Auch der Frankfurter Hauptstadtbeauftragte schafft es in das aktuelle Schwarzbuch. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) berief seinen ehemaligen Büroleiter, Martin Wimmer als Abgesandten in Berlin. Er soll den OB und die Mainmetropole bei gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Terminen in Berlin repräsentierten. Die vom Steuerzahlerbund titulierte "Frankfurter One-Man-Show in Berlin" sei vor allem wegen der Personalkosten problematisch, der BdST geht inklusive des Gehalts für den Bauftragten von 100.000 Euro aus, die die Frankfurter Steuerzahler tragen müssten. "Viel Geld, das zu Hause am Main sinnvoller eingesetzt werden könnte – zumal sich andere Städte durch bestehende Institutionen wie den Deutschen Städtetag ausreichend repräsentiert sehen", kritisierte der Steuerzahlerbund einmal mehr die Stelle und und forderte deren Einsparung.

Schon im Schwarzbuch 2015 kritisierte der BdSt die Anschaffung von drei wenig genutzten Info-Stelen in Limburg für insgesamt rund 350.000 Euro. Bevölkerung und Touristen nutzten die in die Säulen integrierten elektronischen Informationstalfeln kaum. 2017 war es im Durchschnitt nur noch etwa ein Nutzer pro Stele und Tag, berichtet der Steuerzahlerbund nun. Inzwischen räume die Stadt ein, dass die Technik mit Touchbildschirmen "quasi schon beim Aufstellen überholt" gewesen sei. "Eine klare Fehlplanung", kritisiert der Steuerzahlerbund. Bei einem Abbau der Stelen drohe die Rückzahlung von Fördergeldern des Landes. Da darüberhinaus Urheberschutz für die Stelen bestehe, müsse sich die Stadt mit drei Beteiligten über das weitere Vorgehen einigen.

Für die Notdurft der Besucher der neu gestalteten Lahnterrassen baute die Stadt Marburg im Jahr 2013 eine öffentliche Toilette - für stolze 185.000 Euro. Drei Jahre später stellte sich dann heraus, dass das Abwasser des stillen Örtchens jahrelang in die Lahn geleitet wurde. Die Behebung des Fehlanschlusses kostete die Stadt noch einmal rund 25.000 Euro. "Unabhängig vom finanziellen Schaden des Hygiene-Desasters – für die Natur war der Fehlanschluss ein echter Griff ins Klo", urteilt der Steuerzahlerbund.

Luxusunterkunft für Tauben: Die Stadt Fulda wollte die Zahl der brütenden Tauben in der Innenstadt reduzieren und errichtete dafür ein Taubenhaus nahe der Fulda-Aue, wo die Tiere Futter, Wasser und Nistfläche finden und ihre Eier regelmäßig gegen Attrappen ausgetauscht werden. Kostenpunkt für das neun Meter hohe Gebäude: 70.500 Euro. Die Stadttauben hatten aber keine Lust, ins Grüne zu ziehen und blieben der Luxusherberge fern. Im April 2018 etwa wurden nur zwölf Brutpaare in dem Taubenhaus gezählt. Andere Städte hätten es besser gemacht, kritisierte der BdST. In Wiesbaden etwa lagen die Kosten eines Taubenschlags für 200 Tauben bei 5.000 Euro und in Frankfurt wurden 12.000 Euro für ein Taubenhaus ausgegeben. In beiden Städten wurden die Unterkünfte in der gewohnten Umgebung der Tiere installiert.

Ornithologen und sonstige Naturliebhaber sollten auf einer Aussichtsplattform am Rande des Naturschutzgebiets Weschnitzinsel von Lorsch (Bergstraße) in Südhessen die dort lebenden seltenen Vögel beobachten können. Daher errichtete das Land für Baukosten von 43.000 Euro eine großzügige Beobachtungsplattform. Nach dem Motto "gut gedacht, schlecht gemacht", bemängelt der Steuerzahlerbund die Umsetzung der Aussichtsplattform. Denn diese sei nur unwesentlich höher als die davor liegende Dammkrone und ermögliche den Naturfreunden damit kaum Einblick in das Naturschutzgebiet. Sitzgelegenheiten suche man zudem vergeblich. "Auf diese Konstruktion hätte man verzichten oder sie zumindest in einer anderen Art und Weise bauen sollen", urteilt der BdST.

