Schweinepest: Erleichterung für Landwirte

Für Landwirte, die von der Afrikanischen Schweinepest betroffen sind, zeichnet sich eine Erleichterung ab.

Veröffentlicht am 27.01.25 um 18:25 Uhr

Landwirtschaftsminister Jung (CDU) teilte am Montag mit, dass Mastschweine aus der sogenannten Sperrzone 2 demnächst wohl auch in Nordhessen geschlachtet werden können. Dazu liefen Gespräche mit einem Betrieb in Schwalm- stadt (Schwalm-Eder). Bisher mussten die Tiere zum Schlachten nach Schleswig-Holstein gebracht werden. Der dortige Betrieb hatte aber wegen der Maul- und Klauenseuche zuletzt keine Tiere mehr angenommen.