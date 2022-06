Hohe Kosten und Zurückhaltung bei den Verbrauchern haben Hessens Spargelbauern die Saison vermiest.

"Die Erträge und die Qualität waren gut", sagte Bauernverbandssprecher Weber über das offizielle Ende der Saison am Freitag in Friedrichsdorf (Hochtaunus). Auch der Krieg in der Ukraine habe zu geringeren Einnahmen als Ausgaben geführt.