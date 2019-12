Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Das könnte eng werden mit den Weihnachtspäckchen: Beim Online-Versandhändler Amazon in Bad Hersfeld soll in der kommenden Woche die Arbeit ruhen. Die Gewerkschaft Verdi hat mitten in der heißen Phase einen Streik angekündigt.

Bis zu 15 Millionen Pakete werden in der Vorweihnachtszeit bundesweit verschickt. Wohlgemerkt: pro Tag. Mitten in diese heiße Phase soll beim Online-Versandriesen Amazon in Bad Hersfeld mal wieder die Arbeit niederlegt werden.

Im seit mittlerweile sechs Jahren andauernden Tarifkonflikt rief die Gewerkschaft Verdi zu einem sechstägigen Streik auf. In der umsatzstärksten Woche des Jahres sollen die Beschäftigten von diesem Montag bis einschließlich Samstag für ihre Forderungen demonstrieren. Für die Weihnachtspäckchen könnte es eng werden.

Verdi will mehr Weihnachtsgeld

"Die Beschäftigten von Amazon finden nach wie vor, dass sie für ihre Arbeitsleistung einen zu geringen Verdienst erhalten", sagte Streikleiterin Mechthild Middeke am Sonntag. Gerade im Weihnachtsgeschäft werde von den Mitarbeitern einiges abverlangt, Stress und Überstunden seien an der Tagesordnung.

Zudem fordert Verdi ein tarifliches Weihnachtsgeld für die Versandmitarbeiter in Höhe von gut 1.500 Euro. Amazon zahle lediglich 400 Euro. Die Aufnahme von Verhandlungen lehnt der Konzern strikt ab.

Amazon baut auf Saisonarbeiter

Der Streik beginnt mit der Nachtsschicht am Montag und wird bis zum Ende der Spätschicht am Samstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass sich 400 bis 500 Beschäftigte an dem Streik beteiligen.

Allerdings dürfte Amazon wie schon in der Vergangenheit versuchen, die Auswirkungen mit Saisonarbeitskräften so gering wie möglich zu halten und die Bestellungen noch rechtzeitig zu bearbeiten. "Die Pakete kommen pünktlich an, denn der Großteil der Mitarbeiter kümmert sich ganz normal um Kundenbestellungen", sagte ein Sprecher des Konzerns am Sonntag.

In Bad Hersfeld steht eines von mittlerweile 13 deutschen Amazon-Logistikzentren. Zuletzt hatten die Beschäftigen bereits an den Schnäppchen-Tagen "Black Friday" und "Cyber Monday" Ende November und Anfang Dezember für bessere Bezahlung gestreikt.

Sendung: hr-iNFO, 15.12.2019, 16.00 Uhr