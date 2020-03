Ob 40-Mann-Betrieb, Solo-Unternehmer oder Künstler: Ein Zwei-Milliarden-Programm soll ihnen in der Corona-Krise helfen. Die Landesregierung nimmt seit Montag Anträge an.

Cafébetreiber, kleine Läden und Firmen, Freiberufler und Künstler stellt die Corona-Krise vor enorme finanzielle Herausforderungen. Viele fürchten wegen fehlendem Einkommen und Umsatzeinbrüchen um ihre Existenz, und das Geld fehlt schon jetzt. Bund und Land haben deswegen ein Soforthilfe-Programm auf den Weg gebracht. Seit Montag können die Anträge aus ganz Hessen online gestellt werden - und zwar beim Regierungspräsidium Kassel. Die Anleitungen, was zu beachten ist, stehen bereits jetzt im Netz.

Die Corona-Soforthilfe von Bund und Land wird als einmaliger Zuschuss gewährt und muss nicht zurückgezahlt werden. Je nach Beschäftigtenzahl bewegt sich die Hilfe zwischen 10.000 und 30.000 Euro.

200.000 Anträge erwartet

So soll all jenen geholfen werden, die nicht genug Rücklagen haben und schnell wieder Liquidät brauchen, wie es am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und dem parteilosen Finanzstaatssekretär Martin Worms hieß. Worms führt nach dem Tod von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) die Geschäfte des Ministeriums. Erst am Dienstag machte der Landtag den Weg für das beispiellose Hilfeprogramm frei. Am Tag darauf stellten Al-Wazir und Schäfer die Details vor.

Für Hessen stehen allein zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Ministerien rechnen mit rund 200.000 Anträgen. Das wird nicht nur die Verwaltung vor eine Herausforderung stellen, sondern auch die Internet-Server. Deswegen bittet die Landesregierung darum, die Online-Anträge nicht aus bloßer Neugierde zu öffnen.

Auch gute Vorbereitung hilft: Für das Ausfüllen ist eine Reihe von Informationen notwendig - von der Höhe des Liquiditätsengpasses bis zu einem hochzuladenden Auszug aus der Einkommenssteuererklärung.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Soforthilfe:

Wer kann einen Antrag stellen?

Das Soforthilfeprogramm ist für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern gedacht. Auch Künstler können Hilfen beantragen, wenn sie nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versichert sind. Außerdem können Sozialunternehmen in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft (gGmbH) Hilfe beantragen.

Im Antrag muss dargelegt werden, dass Corona der Grund für die finanziellen Ausfälle ist. "Bei vielen geht es nicht nur um leere Auftragsbücher oder geschrumpfte Einnahmen, sondern um die Existenz", betonte Al-Wazir.

Wie viel Geld ist zu erwarten?

Die Höhe der Zahlung richtet sich den Angaben zufolge nach der Höhe des "Liquiditätsengpasses, der durch die Folgen der Corona-Pandemie entstanden ist". Die Zahlung ist einmalig und muss nicht zurückgezahlt werden. Je nach Größe eines Unternehmens ist ein Maximalbetrag für insgesamt drei Monate vorgesehen:

bis 5 Beschäftigte: 10.000 Euro

bis 10 Beschäftigte: 20.000 Euro

bis 50 Beschäftigte: 30.000 Euro

Dabei geht es um Vollzeitstellen. Nach vorgegebenen Beispielen können auch Teilzeitsstellen umgerechnet und berücksichtigt werden.

Wie funktioniert die Antragstellung?

Der Antrag wird online ausgefüllt. Es ist ratsam, sich vorab zu informieren , welche Unterlagen nötig sind. Dazu gehören neben einem Personalausweis etwa ein Beleg des Vorjahresumsatzes und der Einkommenssteuerbescheid. Wer erst während der Eingabe ins Online-Formular nach den Belegen sucht, riskiert einen Abbruch der Anmeldung: Ist man 15 Minuten lang nicht aktiv, wird man aus Sicherheitsgründen automatisch ausgeloggt.

Antragsteller müssen außerdem angeben, wie ihre aktuelle Situation ist und wie hoch die Ausfälle durch Corona sind. Der ausgefüllte Antrag muss ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und hochgeladen werden. So soll auch potenziellen Betrügern das Handwerk erschwert werden. Niemand solle sich "ungerechtfertigt auf Kosten der anderen Antragssteller bereichern", betonte Worms.

Wann wird der Zuschuss ausgezahlt?

Die Behörden rechnen mit einer Flut von Anträgen. Trotzdem soll der Zuschuss möglichst schnell gezahlt werden. Wenn alle Unterlagen vorliegen, soll es nur wenige Tage dauern, bis das Geld überwiesen wird. Wer Probleme mit dem Ausfüllen hat, soll sich an die Industrie- und Handelskammern wenden.

Sendung: hr-iNFO, 29.03.2020, 20 Uhr