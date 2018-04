Ein Bus ohne Fahrer kurvt in dieser Woche durch Frankfurt. Erst einmal nur zum Test auf einem begrenzten Gelände. Doch perspektivisch will die Verkehrsgesellschaft die selbstfahrenden Shuttles auf die Straße schicken.

In Frankfurt wird in dieser Woche ein selbstfahrender Bus getestet. Der Probebetrieb beginnt am heutigen Dienstag um 11 Uhr und dauert drei Tage. Der Test läuft nicht auf einer öffentlichen Straße, sondern auf dem Gelände der University of Applied Sciences, der früheren Fachhochschule, im Nordend.

Selbst fahrender Bus bei einem Test am Flughafen Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Das kastenförmige Fahrzeug namens "Cube" vom Hersteller Continental wird von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF), zwei Unternehmen und der Fachgruppe Neue Mobilität der Hochschule getestet. Es bietet Platz für bis zu acht Insassen und fährt bis zu 16 Stundenkilometer schnell. Sensoren erkennen Hindernisse und lassen den Bus bei Bedarf bremsen. Zur Sicherheit ist in der Testphase noch ein Fahrer an Bord.

Die VGF plant, solche fahrerlosen Kleinbusse auch im normalen Straßenverkehr einzusetzen. Wann es so weit sein könnte, steht nicht fest.

Autonom fahrende Busse gibt es bereits im niederbayerischen Bad Birnbach und in Berlin. Am Flughafen Frankfurt wurde im vergangenen Herbst ein autonomes Shuttle getestet.

Sendung: hr3, 17.04.2018, 7.30 Uhr