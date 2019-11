Das neue hessenweit gültige Seniorenticket gibt es ab Montag (11. November) zu kaufen.

Für 365 Euro pro Jahr können Senioren ab 65 Jahren damit im ganzen Land die Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Es gilt ab 1.Januar 2020 an Werktagen ab 9 Uhr sowie am Wochenende und an Feier- tagen zeitlich unbegrenzt.