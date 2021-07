Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon erhöht nach einem Umsatzanstieg im ersten Halbjahr leicht die Prognose für das Jahr 2021.

In den ersten sechs Monaten seien nach vorläufigen Zahlen Erlöse in Höhe von rund 496 Millionen Euro erzielt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit - ein Anstieg von etwa neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für 2021 wird nun ein Umsatz von rund einer Milliarde Euro angepeilt.