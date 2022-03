Mitarbeiter der Fracht- und Passagierkontrollen am Frankfurter Flughafen sind im Ausstand. Sie kämpfen für mehr Lohn. Für Reisende bedeutet das: Zahlreiche Flüge fallen aus.

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind am Dienstagmorgen zahlreiche Flüge am Frankfurter Flughafen ausgefallen. Ab 2 Uhr legten Mitarbeiter der Fracht- und Passagierkontrollen dort die Arbeit nieder, wie ein Verdi-Sprecher am Morgen sagte. Er ging von einer Streikbeteiligung von fast 100 Prozent aus - ausgenommen seien Mitarbeiter des Notdienstes im Transitbereich. Der Warnstreik der Sicherheitsdienste bei Passagier-, Personal- und Warenkontrollen soll von 2 Uhr bis 23 Uhr gehen. Am Vormittag ist eine Kundgebung am Flughafen geplant.

Der Website des Frankfurter Airports ist zu entnehmen, dass 170 der gut 800 geplanten Flüge am Dienstag bereits gestrichen wurden (Übersicht der Abflüge am Frankfurter Flughafen) . Der Flughafenbetreiber Fraport hatte Reisende, die in Frankfurt zusteigen wollten, schon am Montag gebeten, nicht zum Flughafen anzureisen. In den Terminals war am Dienstag denn auch kaum etwas los.

Fraport: Bitte nicht zum Flughafen kommen

Für Passagiere, die in Frankfurt umsteigen, wurde nach Angaben des Verdi-Sprechers ein Notdienst eingerichtet. Fraport hatte darauf hingewiesen, dass Umsteigeprozesse im Transitbereich während der Streikdauer weitgehend stattfänden, es allerdings zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen könne. Man habe kein Verständnis für einen derart umfassenden Streik, der auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen werde, sagte ein Unternehmenssprecher.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Auch in Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden wurden Mitarbeiter dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In München, dem zweitgrößten deutschen Flughafen, läuft seit Montagnachmittag ein Warnstreik.

Die Tarifpartner wollen sich am 16. und 17. März zu weiteren Verhandlungen treffen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um mindestens einen Euro pro Stunde sowie die Angleichung regionaler Löhne.

"Horrorszenario für Fluggäste"

Bereits am Montag hatten die Kontrolleure an mehreren Flughäfen ihre Arbeit niedergelegt . Betroffen waren die Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig/Halle. Die Gewerkschaft ging davon aus, dass sich bundesweit etwa 1.350 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligen. In der Folge kam es auch an anderen Flughäfen zu Ausfällen.

"Die kurzfristig angesetzten Arbeitskampfmaßnahmen bedeuten ein Horrorszenario für die Fluggäste, die keine Möglichkeit haben, sich auf die Flugausfälle einzustellen", kritisierte Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Er verwies zugleich auf die hohen Verluste, die die Flughäfen in der Corona-Krise erwirtschaften.