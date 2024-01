Sicherheitspersonal am Frankfurter Flughafen streikt am Donnerstag

Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an Flughäfen in zahlreichen Städten zu einem Streik aufgerufen. Auch der Frankfurter Flughafen ist davon betroffen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will am Donnerstag bundesweit die Flughäfen bestreiken. Wie sie am Dienstag mitteilte, hat sie die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche dazu aufgerufen, die Arbeit ab dem frühen Morgen niederzulegen. Betroffen ist auch der Flughafen in Frankfurt. Gestreikt werden soll bis Mitternacht.

Kommt es zu dem angekündigten Streik, können keine Passagiere, Mitarbeiter und Waren mehr kontrolliert werden, die in die Sicherheitsbereiche der Flughäfen müssen. Damit dürfte der Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

Neben Frankfurt soll auch an den Flughäfen in Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt und Stuttgart gestreikt werden.

Höherer Stundenlohn gefordert

Verdi verhandelt derzeit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 2,80 Euro mehr Stundenlohn für die Beschäftigten, außerdem höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten haben.

"Unser Ziel ist es, den Kaufkraftverlust der Beschäftigten nachhaltig auszugleichen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte müsse finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen und gehalten werden könnten. "Schon jetzt gibt es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die bereit sind, rund um die Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen äußerst flexibel an den Flughäfen zu arbeiten."

Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für kommenden Dienstag und Mittwoch geplant. Die Arbeitgeber hätten zwar die Vorlage eines möglichen Angebots in Aussicht gestellt, hieß es von Verdi, dieses steht aber unter der Vorbedingung, dass die Gewerkschaft ein Schlichtungsverfahren vereinbart. Solche Vorbedingungen lehne man ab.

Zudem sehe das mögliche Angebot nur Entgelterhöhungen im Jahr 2024 von vier Prozent vor, was je nach Lohngruppe 55 bis 82 Cent mehr pro Stunde entspreche. Im Jahr 2025 soll es demnach eine weitere Erhöhung von drei Prozent geben, was erneut 43 bis 64 Cent zusätzlich wären.

Scharfe Kritik am Streikvorhaben

Eine Sprecherin des BDLS hatte schon im Vorfeld der offiziellen Streikankündigung einen möglichen Ausstand deutlich kritisiert. Da entstehe der Eindruck, Verdi wolle "mit der GDL gleichziehen", sagte sie in Anspielung auf den tagelangen Lokführerstreik bei der Bahn.

Auch der Luftverkehrsbranchenverband BDL kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft scharf: "Das Lahmlegen des Luftverkehrs in Deutschland durch einen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist unangemessen. Es sollte stattdessen alles unternommen werden, um eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden oder im Wege einer Schlichtung", erklärte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.

Streik im ÖPNV am Freitag

Der Streik im Flugverkehr liegt einen Tag vor dem ebenfalls angekündigten Verdi-Streik im öffentlichen Nahverkehr. Im vergangenen März hatten die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu parallelen Streiks im Flug- und Bahnverkehr aufgerufen. Der "Großstreiktag" legte bundesweit den Verkehr lahm. In Frankfurt mussten mehr als 1.000 Flüge gestrichen werden.

