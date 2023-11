Der Snack-Unternehmer Lorenz Bahlsen ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Inhaber und langjährige Unternehmensleiter der Lorenz Gruppe in Neu-Isenburg starb bereits Ende Oktober an einer schweren Krankheit.

Bahlsen hinterlasse seine Ehefrau, fünf erwachsene Töchter und Söhne sowie vier Enkelkinder, heißt es in einer Mitteilung der Lorenz-World Holding in Neu-Isenburg (Offenbach) am Mittwoch.

Salziges Snack-Imperium aufgebaut

Lorenz Bahlsen, Enkel des Firmengründers Hermann Bahlsen, war mehr als 45 Jahre in der Unternehmensleitung des Gebäckherstellers aktiv. Er trat 1974 in das Unternehmen Bahlsen aus Hannover ein und wurde 1977 persönlich haftender Gesellschafter. Von 1987 bis 1992 leitete er als Vorsitzender der Geschäftsführung die H. Bahlsen Keksfabrik KG und wurde anschließend in den Vorstand der Bahlsen-Gruppe berufen.

Doch in der Familie kam es zum Streit, die Bahlsen-Gruppe wurde Ende der Neunzigerjahre aufgespalten. Lorenz Bahlsen führte den Bereich mit salzigen Snacks als unabhängiges Familienunternehmen Lorenz Snack-World mit Sitz in Neu-Isenburg, während das Keksgeschäft in Hannover blieb.

Generationswechsel im Unternehmen

"Unter seiner Führung etablierte sich die Lorenz Gruppe als bedeutender Akteur auf dem internationalen Markt für Snackprodukte", heißt es in der Mitteilung zu seinem Tod. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 3.000 Menschen und ist unter anderem für Chips, Nüsse und Erdnusslocken bekannt.

Vor vier Jahren fand im Unternehmen der Generationswechsel statt. Lorenz Bahlsen gab die Leitung an seinen Sohn Moritz weiter. Dieser führt das Familienunternehmen nun in 4. Generation. Zum Tod seines Vaters sagte Moritz Lorenz: "Sein Mut, sein Ideenreichtum und Scharfsinn, sein Humor und sein Rat werden uns sehr fehlen."

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden.