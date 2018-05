Mit fast 225.000 Passagieren an einem Tag hat der Frankfurter Flughafen kürzlich einen neuen Rekord aufgestellt. Um diese Menschenmassen reibungslos durch die Terminals zu ihren Flugzeugen zu leiten, nutzt der Flughafen eine Software mit prophetischen Fähigkeiten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

In der Abflughalle B des Terminals 1 am Frankfurter Flughafen tummeln sich auch heute wieder tausende Menschen. Manche wirken verloren, als sie die große Anzeigetafel studieren, andere hetzen mit voll bepackten Gepäckwagen zum Abfertigungsschalter, wiederum andere stecken nach dem Check-In zufrieden ihre Bordkarte ins Hemd und sind schon im Urlaubsmodus.

Daniel Zimbrich wacht über die Passagierströme am Flughafen Bild © Uwe Gerritz (hessenschau.de)

In der Mitte der Halle steht ein bärtiger Mann und lässt den Blick schweifen. Daniel Zimbrich ist der Aufgabenleiter Passagierfluss-Steuerung an Deutschlands größtem Airport. Er ist dafür verantwortlich, dass mehr als 200.000 Passagiere täglich möglichst ohne Stau zu ihrem Flieger oder aus dem Flughafen kommen.

MIt 1,6 Metern pro Sekunde durch's Terminal

Dabei hilft Kollege Computer. Eine Spezialsoftware, die eigens in Zusammenarbeit mit einer externen Firma und der IT-Abteilung des Flughafens entwickelt wurde, simuliert die Bewegung jedes Passagiers aufgrund statistischer Daten und berechnet dessen voraussichtlichen Weg durch das Terminal. So kann sie vorhersagen, wo sich wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Flughafen aufhalten werden.

Jeder Punkt ein Passagier: Der Computer simuliert die Bewegung der Reisenden für die nächsten Stunden. Bild © Fraport AG

Anders als Gepäck haben Reisende ihren eigenen Kopf. "So ein Passagier, der läuft, der will vielleicht noch einen Kaffee trinken, eine rauchen - das hält auf", gibt Zimbrich zu bedenken. Das Programm geht davon aus, dass sich der durchschnittliche Passagier mit 1,6 Metern pro Sekunde durch das Terminal bewegt. "Natürlich gibt es auch Abweichungen von diesem Mittelwert."

Asiaten sind meist schneller als Amerikaner

Denn Passagier ist nicht gleich Passagier. Während asiatische Reisegruppen mit erfahrenem Guide sich recht zügig durch die Hallen bewegen, lassen es beispielsweise Amerikaner und Mexikaner eher gemütlich angehen, weiß Zimbrich aus Erfahrung. Und Australier bringt nicht einmal ein gecancelter Flug aus der Ruhe.

Das Gesetz der großen Zahlen sorgt aber dafür, dass die Vorhersage trotzdem gut funktioniert. "Wir haben eine Prognosequalität von 95 Prozent", betont der Darmstädter. Droht an einer Kontrollstelle ein Stau oder ist ein Bereich des Flughafens wegen eines herrenlosen Gepäckstücks abgesperrt, leiten er und seine Einsatzleiter den Menschenstrom um - per Mausklick.

Dynamische Wegeführung heißt das Zauberwort

Wie von Geisterhand ändern sich nun die Hinweise auf den blauen Anzeigetafeln. Die sehen zwar fast genauso aus wie die alten Neonschilder. In Wahrheit handelt es sich aber um Bildschirme, die die Anmutung der vertrauten Tafeln nur imitieren.

Statt nach links geht es jetzt nach rechts. Allein im Abflugbereich A gibt es mindestens drei Kontrollstellen, durch die man zu den Flugsteigen gelangen kann. Da macht es Sinn, dass sich nicht alle gleichzeitig auf dieselben Tore zubewegen.

In der Integrierten Leitstelle des Flughafens haben die Mitarbeiter der Betriebssteuerung alles auf dem Schirm. Bild © Uwe Gerritz (hessenschau.de)

Dynamische Wegeführung nennen das die Experten. Eine Monitorwand im Kontrollraum, dem Herzstück der Betriebssteuerung, zeigt außerdem ständig das Geschehen in den Fluggastbereichen. Hier lassen sich Probleme an neuralgischen Punkten schon in der Entstehung erkennen.

Die Passagierfluss-Steuerung gibt es in Frankfurt seit 2007. Daniel Zimbrich hat sie mit aufgebaut. Ohne sie wären die heutigen Abfertigungskapazitäten gar nicht möglich, ist er überzeugt. "Dann wären wir bei etwa 150.000 am Tag stehen geblieben."

Zunehmender Luftverkehr verlangt noch bessere Prognosen

Mit 224.801 Passagieren wurde Ende April ein vorläufiger Tagesrekord erzielt. Doch der Trend geht weiter nach oben, weshalb auch die Software leistungsfähiger werden muss. "Im letzten Jahr gab es schon auch Tage mit 200.000 Passagieren, in diesem Jahr aber sind wir häufiger darüber als darunter. An diesen Spitzentagen kann es zu Engpässen mit längeren Wartezeiten kommen."

Deshalb wird das Programm auch ständig verfeinert. Weitere Parameter sollen in die Vorhersagen mit einfließen. So sind beispielsweise Kunden der Turkish Airlines früh am Flughafen, weiß Zimbrich. Deutsche Businessflieger dagegen erscheinen eher kurzfristig und buchen öfter um. "Es wird in der Software an vielen kleinen Rädchen gedreht, um die Prognosequalität noch höher zu setzen."

Dabei sollen bald auch aktuelle Wetter- und Verkehrsdaten helfen. Staus auf den Zubringerautobahnen sorgen für verspätete Passagiere, die es nun besonders eilig haben. Dicke Winterkleidung zieht die Kontrollen an der Security in die Länge. Und sind die Klamotten nass, gibt es öfter Fehlalarme bei den elektronischen Scannern.

Von Frankfurt in die Welt - gilt auch für Know-how

Inzwischen haben auch andere Flughäfen die Vorteile der computergestützen Passagierfluss-Steuerung für sich entdeckt. Die Frankfurter Firma, die das Programm entwickelt hat, vertreibt es laut Zimbrich in alle Welt, auch in die USA.

Angesichts der eskalierenden Passagierzahlen kann die Software aber nur helfen, Probleme möglichst gering zu halten. Erst im März hatte die Lufthansa über Gedränge in den bestehenden Terminals geklagt. Ab 2023 soll der dann fertig gestellte dritte Abfertigungsbau für zusätzliche Kapazitäten sorgen.