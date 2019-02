So viel Geld und Zeit kostet das Berufspendeln in Hessen

Lohnt es sich, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren? Oder geht es mit der Bahn schneller? Was kostet eigentlich mehr? Und wie sieht es mit der Umweltbelastung aus? Finden Sie es heraus - mit dem #hrpendler-Rechner.

Millionen Hessen pendeln jeden Tag zum Arbeiten in eine andere Stadt oder Gemeinde. Die meisten nehmen das Auto, nur jeder Sechste nutzt die Bahn. Ob es sich lohnt, das Verkehrsmittel zu wechseln, hängt von mehreren Faktoren ab:

Wie lange dauert die Fahrt? Wie viel kostet das Pendeln mit Bahn oder Auto? Auch die Umweltbelastung kann bei der Entscheidung eine Rolle spielen.

Karte und Rechner als Entscheidungshilfe

Das hr-Datenteam hat darum zwei Tools entwickelt, die bei der Entscheidung helfen können. Die angezeigten Zahlen sind Richtwerte - mehr über die Datengrundlage finden Sie am Ende des Artikels.

So funktioniert der Rechner

Geben Sie in den Auswahlmenüs an, wo Sie starten wollen und wohin es gehen soll. Die Liste der Ziele umfasst die 25 Gemeinden in Hessen, in die täglich mehr als 10.000 Menschen pendeln. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, zeigt der Rechner drei Werte an:

Dauer : So viel Zeit kostet das Pendeln pro Werktag ( Hin- und Rückweg insgesamt ) für die gewählte Strecke, wenn man ungefähr um 9 Uhr ankommen und um 17 Uhr wieder nach Hause fahren möchte.

: So viel Zeit kostet das Pendeln pro Werktag ( ) für die gewählte Strecke, wenn man ungefähr um 9 Uhr ankommen und um 17 Uhr wieder nach Hause fahren möchte. Kosten : So viel kostet ein Tag Pendeln auf der gewählten Strecke. Für das Auto werden Benzinkosten eines mittelgroßen Pkw berechnet. Für die Autohaltung fallen zwar noch Fixkosten wie Versicherung oder Kfz-Steuer an, diese sind aber stark abhängig von der jährlichen Fahrleistung. Weil es dadurch schwierig wird, die Fixkosten zu pauschalisieren, sind im Rechner nur die Benzinkosten aufgeführt. Der ADAC bietet hierzu eine Berechnung an. Der Wert für die öffentlichen Verkehrsmittel entspricht dem täglichen Anteil an einer Jahreskarte.

: So viel kostet ein Tag Pendeln auf der gewählten Strecke. Für das Auto werden Benzinkosten eines mittelgroßen Pkw berechnet. Für die Autohaltung fallen zwar noch Fixkosten wie Versicherung oder Kfz-Steuer an, diese sind aber stark abhängig von der jährlichen Fahrleistung. Weil es dadurch schwierig wird, die Fixkosten zu pauschalisieren, sind im Rechner nur die Benzinkosten aufgeführt. Der bietet hierzu eine Berechnung an. Der Wert für die öffentlichen Verkehrsmittel entspricht dem täglichen Anteil an einer Jahreskarte. Umweltbilanz: So viel CO2 wird bei Hin- und Rückweg insgesamt ausgestoßen.

Weitere Informationen Anmerkung der Redaktion In der ersten Version von Rechner und Karte ist uns ein Fehler bei der Berechnung der Kosten für das Autofahren unterlaufen. Für die Kostenberechnung wurde nur eine Strecke anstatt Hin- und Rückweg angesetzt. Dieser Fehler ist nun korrigiert, wir bitten um Entschuldigung. Ende der weiteren Informationen

So funktioniert die Karte

Im Auswahlmenü können Sie eine von 25 Zielgemeinden auswählen. Außerdem können Sie wählen, ob Sie sich die Dauer des Pendelns, die Kosten oder den CO2-Ausstoß anzeigen lassen möchten. Die Karte zeigt den Wert für die anderen Gemeinden dann in farbigen Stufen an. Unten können Sie mit einem Schieberegler außerdem einstellen, ob Sie die Werte für das Auto oder für die Bahn sehen möchten.

